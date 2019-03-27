У Кличка запевняють, що намагаються врятувати каштани на Хрещатику



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На Хрещатику гинуть каштани

У місті працює робоча група, яка шукає методи захисту каштанів

Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв заявив, що міська влада не сумнівається в необхідності зберегти каштани на головній вулиці Києва.

Враховуючи зміну клімату, засоленість ґрунту та розгалужену мережу підземних комунікацій, каштани досить вразливі до хвороб та шкідників, через що часто гинуть, і потрібно відпрацювати всі можливі варіанти їх порятунку. Із цією метою в Києві працює робоча група, до якої запрошено усіх кваліфікованих фахівців та екологів, зазначив Пантелеєв.

«І якщо каштани на бульварній частині Хрещатику в порядку, то лункові дерева, що наближені до проїжджої частини з інтенсивним трафіком, дуже уражені, часто засихають. Ми активно вирішуємо цю проблему – шукаємо методи захисту, адже прагнемо зберегти дерева, створити для них відповідні умови розвитку», – пояснив заступник голови КМДА.

Він наголосив, що в місті працює робоча група, яка вивчатиме усі подібні практики, нові технології та залучатиме нових експертів.

«Наша мета – комфортна й безпечна вулиця Хрещатик, і ми досягатимемо цього компромісним рішенням», – запевнив Пантелеєв.

Як повідомлялося, на київських вулицях, зокрема на Хрещатику, перестали приживатися традиційні каштани. «Каштани, висаджені вздовж столичних доріг, на жаль, вже не витримують сучасних умов міста – забруднення повітря, потепління клімату, розмноження таких шкідників, як мінуюча міль – метелик, з якими у Києві заборонено боротися хімічними засобами. Зрештою, сіль, яку взимку використовують як протиожеледний засіб, руйнує кореневу систему улюблених киянами дерев», - розповів заступник генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Дмитро Заруба.

Він повідомив, що на столичних алеях каштани замінять більш стійкі рослини – платани, катальпи, акації, клени та сакури. В той же час, у парках та скверах каштани не тільки залишаться, а й будуть висаджуватися нові.

26 березня у приміщення Комітету із запобігання та протидії корупції Верховної Ради пройшов круглий стіл на тему «Як порятувати каштани на Хрещатику». На нього були запрошені науковці, практикуючі біологи, експерти у галузі транспорту тощо, а також представники різних дотичних департаментів Київської міської держадміністрації.