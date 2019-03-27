Велодоріжки, нові тротуари: на вул. Заболотного триває капітальний ремонт (фото)



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На об’єкті тривають роботи з влаштування основи тротуарів та велодоріжки Фото: Київавтодор

Після завершення ремонту вулиця матиме нове 3-х шарове дорожнє покриття

На вул. Академіка Заболотного у Києві триває капітальний ремонт. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Як всі роботи з реконструкції та капітального ремонту останніх років, роботи на вул. Академіка Заболотного мають комплексний характер, і після їх повного завершення вулиця матиме нове 3-х шарове дорожнє покриття, нові тротуари, зовнішнє освітлення і двосторонню велосипедну доріжку для любителів двоколісного транспорту», - розповіли автодорівці.

На сьогоднішній день на об’єкті тривають роботи з влаштування основи тротуарів та велодоріжки. Дорожньо-будівельні роботи проводяться одразу на 2-х ділянках – від Національного музею архітектури та побуту в Пирогові до вул. Метрологічної та від Одеської площі до вул. Івана Сірка.

У «Київавтодорі» зазначили, що значний обсяг робіт дорожники вже виконано: влаштовано 14 тис. кв. м основи тротуарів та 5 тис. кв. м основи майбутньої велодоріжки.