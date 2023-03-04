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Сніг, блискавка та грім: у столиці спостерігається аномальна погода (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сніг, блискавка та грім: у столиці спостерігається аномальна погода (відео)
фото: Pixabay (ілюстративне)

Погода в Києві різко змінилася, жителі чули голосний грім

У суботу ввечері, 4 березня, у Києві пішов крижаний сніг, а також вдарила блискавка і роздався гучний грім. Про це інформує «Главком».

Звуки, схожі на вибухи, які почули жителі столиці, виявилися рідкісною природною аномалією. На відео, які публікують у соцмережах, видно, як раптово насувається снігова буря, вдаряє блискавка, а після цього чутно гучний грім.

За повідомленням Київської міської державної адміністрації, майже 100 одиниць дорожньої техніки обробляють вулиці протиожеледними засобами.

«Нагадаємо, що під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт», – йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, що з сьогоднішньої ночі до ранку 5 березня у Київській області утримуватимуться сильні пориви вітру (15-18 м/с). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Теги: прогноз погоди Київ відео

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