Сніг, блискавка та грім: у столиці спостерігається аномальна погода (відео)

Погода в Києві різко змінилася, жителі чули голосний грім

У суботу ввечері, 4 березня, у Києві пішов крижаний сніг, а також вдарила блискавка і роздався гучний грім. Про це інформує «Главком».

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Звуки, схожі на вибухи, які почули жителі столиці, виявилися рідкісною природною аномалією. На відео, які публікують у соцмережах, видно, як раптово насувається снігова буря, вдаряє блискавка, а після цього чутно гучний грім.

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За повідомленням Київської міської державної адміністрації, майже 100 одиниць дорожньої техніки обробляють вулиці протиожеледними засобами.

«Нагадаємо, що під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт», – йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, що з сьогоднішньої ночі до ранку 5 березня у Київській області утримуватимуться сильні пориви вітру (15-18 м/с). Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.