Фото та відеофіксація переміщення авіації: ЗСУ звернулися до українців

У мережі з’явилися фото та відео перебазування української авіації

Українців закликали не проводити фото- чи відеозйомку дислокації військової техніки ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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Військові повідомили, що в мережі вже з’явилися фото та відео перебазування української авіації, яка прибула у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони та оборони важливих об’єктів інфраструктури.

«Ми дякуємо Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість та напрямок передислокації – це може зашкодити виконанню поставлених завдань», – наголосили в Сухопутних військах.

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Нагадаємо, розпочалася 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.