Генасамблея ООН підтримала українську формулу миру

Відповідне рішення підтримали 141 зі 193 країн-членів країн

Генеральна Асамблея ООН сьогодні, 23 лютого підтримала українську формулу миру. За відповідне рішення проголосували 141 зі 193 країн-членів.

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Проти резолюції голосували 7 країн – Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі. 32 країни, у тому числі Іран, утрималися від голосування.

В екстреній спеціальній сесії Генасамблеї, яка пройшла напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, взяли участь дипломати зі 193 країн-членів ООН.

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Представники більшості країни засудили дії Росії, закликали до виведення російських військ з території України та припинення бойових дій від яких постраждали тисячі українців. Також учасники засідання закликали поважати суверенітет України. Більшість виступаючих назвали події в Україні війною. Лише Китай та Іран називав вторгнення Росії конфліктом двох сторін. Представник Китаю у своїй промові закликав до переговорів між Україною та Росією.

Проєкт резолюції закликає до «всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй».

Нагадаємо, 3 лютого стало відомо, що ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.