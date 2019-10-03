Сьогодні частина Києва буде без води (адреси)

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На мережі водопостачання проводяться ремонтні роботи

У четвер, 3 жовтня, Київводоканал проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання.

Як повідомляє пресслужба компанії, у зв’язку з цим буде відключено водопостачання:

з 9:00 до 19:00

вул. Голосіївська, 7

з 18:00 до 8:00 4 вересня

вул. Овруцька, 8/3;

вул. Тропініна, 1, 3, 3А, 5А, 5В, 6, 8А, 8Б, 9, 10, 11

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Раніше компанія оприлюднила графік відключення водопостачання цього тижня.

Як повідомлялося, у середу, 2 жовтня, вранці через пошкодження на мережі холодного водопостачання без води залишилися будинки на трьох вулицях Києва.

До слова, Київводоканал звертає увагу споживачів на те, що передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця, в тому числі з 1-го по 5-те число. Показники можуть бути враховані лише в тому місяці, в якому були передані.