Аварії залишили без води будинки на трьох вулицях Києва (адреси)
У частини киян зникла вода
Водопостачання буде відновлено за добу
У середу, 2 жовтня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Маршала Тимошенка, 6;
- вул. Симиренка, 1;
- вул. Гарматна, 49.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Як повідомлялося, сьогодні Київводоканал проводить також планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання. У зв’язку з цим з 9:00 до 20:00 відключено водопостачання на пров. Ясинуватський, 5-7, 9А, 17.
Раніше Київводоканал оприлюднив графік відключення водопостачання цього тижня.