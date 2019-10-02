Аварії залишили без води будинки на трьох вулицях Києва (адреси)

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У частини киян зникла вода

Водопостачання буде відновлено за добу

У середу, 2 жовтня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Маршала Тимошенка, 6;

вул. Симиренка, 1;

вул. Гарматна, 49.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, сьогодні Київводоканал проводить також планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання. У зв’язку з цим з 9:00 до 20:00 відключено водопостачання на пров. Ясинуватський, 5-7, 9А, 17.

Раніше Київводоканал оприлюднив графік відключення водопостачання цього тижня.