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    Киянам нагадали, як і коли передати показники лічильників води

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    Киянам нагадали, як і коли передати показники лічильників води

    Передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця

    Київводоканал наголошує, що потрібно вчасно надавати показники лічильників, аби не допускати розбіжностей в розрахунках та, як наслідок, заборгованості за послуги, а також щоб отримувати рахунки відповідно до фактичного споживання. Про це йдеться в повідомленні компанії.

    Київводоканал звертає увагу споживачів на те, що передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця, в тому числі з 1-го по 5-те число. Показники можуть бути враховані лише в тому місяці, в якому були передані.

    Зазначається, що потрібно вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання.

    «Покази лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, лічильника гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води. Вчасно та коректно передані показники лічильників дозволять вам сплачувати лише за фактично спожиті об’єми води», - пояснили у Київводоканалі.

    Передавати показники можна наступними способами:

    1. Через «Особистий кабінет». Увага! Як зареєструватися у кабінеті читайте тут. Сам особистий кабінет - https://my.vodokanal.kiev.ua/ 

    2. На сайті vodokanal.kiev.ua, натиснувши на головній сторінці кнопку «Надати показники».

    3. За допомогою мобільних додатків «Viber»  та «Telegram». Для цього необхідно встановити будь-який з них на власний смартфон, знайти та приєднатися до паблік аккаунту «Київводоканал» і відправити тестове повідомлення. Далі потрібно просто діяти за інструкцією Viber-бота або Telegram-бота. Як підключити Viber дивитися тут. Як підключити Telegram дивитися тут.

    4.  Через новий мобільний додаток від Київводоканалу

    5. Записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті у банківських установах.

    6. За телефоном контакт-центру Київводоканалу (044) 202-0202.

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