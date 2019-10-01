Киянам нагадали, як і коли передати показники лічильників води



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Передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця

Київводоканал наголошує, що потрібно вчасно надавати показники лічильників, аби не допускати розбіжностей в розрахунках та, як наслідок, заборгованості за послуги, а також щоб отримувати рахунки відповідно до фактичного споживання. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Київводоканал звертає увагу споживачів на те, що передавати показники лічильників тепер можна у будь-який день місяця, в тому числі з 1-го по 5-те число. Показники можуть бути враховані лише в тому місяці, в якому були передані.

Зазначається, що потрібно вчасно передавати показники лічильників не тільки холодного, а й гарячого водопостачання.

«Покази лічильника холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання і водовідведення, лічильника гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води. Вчасно та коректно передані показники лічильників дозволять вам сплачувати лише за фактично спожиті об’єми води», - пояснили у Київводоканалі.

Передавати показники можна наступними способами:

1. Через «Особистий кабінет». Увага! Як зареєструватися у кабінеті читайте тут. Сам особистий кабінет - https://my.vodokanal.kiev.ua/

2. На сайті vodokanal.kiev.ua, натиснувши на головній сторінці кнопку «Надати показники».

3. За допомогою мобільних додатків «Viber» та «Telegram». Для цього необхідно встановити будь-який з них на власний смартфон, знайти та приєднатися до паблік аккаунту «Київводоканал» і відправити тестове повідомлення. Далі потрібно просто діяти за інструкцією Viber-бота або Telegram-бота. Як підключити Viber дивитися тут. Як підключити Telegram дивитися тут.

4. Через новий мобільний додаток від Київводоканалу

5. Записати показники у відповідній графі платіжного повідомлення при оплаті у банківських установах.

6. За телефоном контакт-центру Київводоканалу (044) 202-0202.