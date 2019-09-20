Сьогодні день «звільнення» Києва: місто у кілометрових заторах



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У заторах стоять вулиці Набережно-Рибальська та Набережно-Хрещатицька. Лівий берег скували затори на Русанівці, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана

Майже не рухається потік автомобілів на проспектах Перемоги та Повітрофлотському

Київ від самого ранку п’ятниці, 20 вересня, стоїть у заторах.

Про це стало відомо завдяки даним онлайн-сервісу Google Maps.

Зокрема, майже не рухається потік автомобілів на проспектах Перемоги та Повітрофлотському.

Також запізнюватимуться ті, хто вирішив їхати сьогодні вулицею Льва Толстого та бульваром Лесі Українки.

У заторах стоять вулиці Набережно-Рибальська та Набережно-Хрещатицька. Лівий берег скували затори на Русанівці, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.

Ті, хто рухається в напрямку Правого берега, ризикують застрягнути в заторах на мосту Патона, Дарницькому та Північному мостах.

Нагадаємо, у Києві іномарка протаранила маршрутку з пасажирами.

Як повідомлялося, під Києвом, у Вишневому, водії влаштували конфлікт зі стріляниною на АЗС.