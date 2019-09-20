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    Сьогодні день «звільнення» Києва: місто у кілометрових заторах

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    У заторах стоять вулиці Набережно-Рибальська та Набережно-Хрещатицька. Лівий берег скували затори на Русанівці, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана - Сьогодні день «звільнення» Києва: місто у кілометрових заторах
    У заторах стоять вулиці Набережно-Рибальська та Набережно-Хрещатицька. Лівий берег скували затори на Русанівці, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана

    Майже не рухається потік автомобілів на проспектах Перемоги та Повітрофлотському

    Київ від самого ранку п’ятниці, 20 вересня, стоїть у заторах.

    Про це стало відомо завдяки даним онлайн-сервісу Google Maps.

    Зокрема, майже не рухається потік автомобілів на проспектах Перемоги та Повітрофлотському. 

    Також запізнюватимуться ті, хто вирішив їхати сьогодні вулицею Льва Толстого та бульваром Лесі Українки.

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    У заторах стоять вулиці Набережно-Рибальська та Набережно-Хрещатицька. Лівий берег скували затори на Русанівці, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.

    Ті, хто рухається в напрямку Правого берега, ризикують застрягнути в заторах на мосту Патона, Дарницькому та Північному мостах.

    Нагадаємо, у Києві іномарка протаранила маршрутку з пасажирами.

    Як повідомлялося, під Києвом, у Вишневому, водії влаштували конфлікт зі стріляниною на АЗС.

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