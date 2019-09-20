Сьогодні день «звільнення» Києва: місто у кілометрових заторах
Майже не рухається потік автомобілів на проспектах Перемоги та Повітрофлотському
Київ від самого ранку п’ятниці, 20 вересня, стоїть у заторах.
Про це стало відомо завдяки даним онлайн-сервісу Google Maps.
Зокрема, майже не рухається потік автомобілів на проспектах Перемоги та Повітрофлотському.
Також запізнюватимуться ті, хто вирішив їхати сьогодні вулицею Льва Толстого та бульваром Лесі Українки.
У заторах стоять вулиці Набережно-Рибальська та Набережно-Хрещатицька. Лівий берег скували затори на Русанівці, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.
Ті, хто рухається в напрямку Правого берега, ризикують застрягнути в заторах на мосту Патона, Дарницькому та Північному мостах.
Нагадаємо, у Києві іномарка протаранила маршрутку з пасажирами.
Як повідомлялося, під Києвом, у Вишневому, водії влаштували конфлікт зі стріляниною на АЗС.