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    Сьогодні можливі зміни в роботі столичної підземки

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    Сьогодні можливі зміни в роботі столичної підземки

    Можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого

    У неділю, 24 листопада, у Києві можливі зміни в роботі метро через проведення футбольного матчу.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен» у Facebook.

    Зазначається, що сьогодні у зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський», який розпочнеться о 17:00, можливі обмеження у роботі деяких станцій столичної підземки. Зокрема, обмеження можуть ввести на станціях «Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту».

    «Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – сказано у повідомленні.

    Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

    Нагадаємо, мороз та мокрий сніг. Синоптики дали прогноз погоди на 24 листопада.

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