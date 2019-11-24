Сьогодні можливі зміни в роботі столичної підземки



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Можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого

У неділю, 24 листопада, у Києві можливі зміни в роботі метро через проведення футбольного матчу.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен» у Facebook.

Зазначається, що сьогодні у зв’язку з футбольним матчем на НСК «Олімпійський», який розпочнеться о 17:00, можливі обмеження у роботі деяких станцій столичної підземки. Зокрема, обмеження можуть ввести на станціях «Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту».

«Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», – сказано у повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

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