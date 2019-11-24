Держдеп США закликав Twitter, Instagram і Facebook заблокувати сторінки лідерів Ірану



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Влада Ірану відключила інтернет по всій країні

Спецпредставник державного департаменту Сполучених Штатів Америки по Ірану Брайан Хук закликав керівництво популярних соціальних мереж Facebook, Instagram і Twitter заблокувати сторінки, що належать представникам вищої влади Ірану.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу.

Він заявив, що акаунти президента країни Хасана Рухані, міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа і верховного лідера Ірану Алі Хаменеї повинні бути заблоковані, «поки вони не відновлять інтернет для свого народу».

«Зараз режим відключив інтернет, оскільки намагається приховати усі смерті і ту трагедію, на яку режим прирік тисячі протестувальників по всій країні», — зазначив Хук.

Special Representative for Iran Hook urges @Facebook, @instagram, and @Twitter to suspend the accounts of the Iranian regime’s leadership, who’ve shamelessly used social media to spew propaganda while shutting down the internet for ordinary Iranians. #Internet4Iran #IranProtests pic.twitter.com/8rMOdOtadC — Department of State (@StateDept) 23 листопада 2019 р.

Раніше Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки розширило санкції проти керівництва Ірану, запровадивши обмеження проти міністра інформації та комунікаційних технологій Джавада Азарі Джаромі через обмеження інтернету під час антиурядових протестів.