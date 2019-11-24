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    Держдеп США закликав Twitter, Instagram і Facebook заблокувати сторінки лідерів Ірану

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    Держдеп США закликав Twitter, Instagram і Facebook заблокувати сторінки лідерів Ірану

    Влада Ірану відключила інтернет по всій країні

    Спецпредставник державного департаменту Сполучених Штатів Америки по Ірану Брайан Хук закликав керівництво популярних соціальних мереж Facebook, Instagram і Twitter заблокувати сторінки, що належать представникам вищої влади Ірану.

    Про це йдеться в повідомленні Держдепу.

    Він заявив, що акаунти президента країни Хасана Рухані, міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа і верховного лідера Ірану Алі Хаменеї повинні бути заблоковані, «поки вони не відновлять інтернет для свого народу».

    «Зараз режим відключив інтернет, оскільки намагається приховати усі смерті і ту трагедію, на яку режим прирік тисячі протестувальників по всій країні», — зазначив Хук.

    Раніше Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки розширило санкції проти керівництва Ірану, запровадивши обмеження проти міністра інформації та комунікаційних технологій Джавада Азарі Джаромі через обмеження інтернету під час антиурядових протестів.

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