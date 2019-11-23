Мороз і сонце: погода в Україні на 24 листопада



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У Києві завтра буде знову холодно, вночі до -4-7 градусів морозу, вдень близько нуля

Температура повітря вночі опускатиметься до 14 градусів морозу, а вдень підніматиметься до 3 тепла

В Україні 24 листопада буде холодно і переважно без опадів.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

Синоптики зазначають, що лише на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах невеликі опади. Вітер південно-східний, 5-10 м / с, у східних, Херсонській і Запорізькій областях місцями пориви 15-20 м/ с.

Температура повітря вночі від -6 до -11 градусів, на сході країни до -14, вдень від -2 до +3. У західних областях та на узбережжі морів вночі до -5, вдень до +5; на Закарпатті вночі близько 0, вдень 8-12 тепла.

У Києві завтра буде знову холодно, вночі до -4-7 градусів морозу, вдень близько нуля. Вітряно. Без опадів.

За словами синоптика Наталки Діденко, потепління ймовірне з 28 листопада.

Нагадаємо, 23 листопада в Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер.

Як повідомлялося, в результаті шторму в Азовському морі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели евакуацію 11 осіб з острова Бірючий.