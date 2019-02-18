Сьогодні на Алеї Героїв Небесної сотні пройде акція «Ангели пам’яті»



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Щороку кияни збираються на тиху акцію «Ангели пам‘яті» Фото: Радіо Свобода

На місці розстрілів Героїв Небесної сотні розвішають білих паперових ангелів на деревах

У понеділок, 18 лютого, у Києві пройде щорічна тиха акція «Ангели пам‘яті», ініційована мистецькою агенцією «Територія А» в пам‘ять про розстріл Героїв Небесної сотні 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Нині частина вулиці Інститутської носить назву Алея Героїв Небесної сотні. Щороку кияни збираються 18 лютого біля верхнього входу на станцію метро «Хрещатик», розвішують білих паперових ангелів на деревах, що були свідками розстрілу мирних людей. Про це розповіли ініціаторка акції, радник міністра культури Анжеліка Рудницька та професор Національного університету ім. Тараса Шевченка Олена Івановська під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Акція відбудеться на Алеї Небесної сотні об 11:00 18 лютого 2019 року.

Торік 2018 року до тихої акції «Ангели пам‘яті» долучилися інші міста у різних куточках країни.

«Приходьте. Приєднуйтеся. Вирізайте з паперу ангелів. Пишіть нам, якщо ви проведете тиху акцію у своєму місті. Ставте хеш-тег #ангелипамяті, щоб ми відчували підтримку одне одного. Ми не маємо права забувати... Наш великий сум і вдячність... Вічна пам‘ять героям...», - сказала Рудницька.

Під час акції студенти-фольклористи Національного університету ім. Шевченка будуть виконувати народні поминальні псалми.

Акція «Ангели пам’яті» проходить за підтримки команди Музею Революції Гідності. Цього року вона пройде в Києві, в Авдіївці, у Вінниці, у Вижниці, у Дніпрі, у Краматорську, у Кропивницькому, у Львові, Полтаві, Тернополі, Тульчині, Хмельницькому, Чернігові, а також у Парижі (Франція).

Нагадаємо, у суботу, 16 лютого, на Алеї Героїв Небесної сотні відбулася толока, якою розпочалася програма заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні.