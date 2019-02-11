Оприлюднено програму заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні
-
Розсилка
До п'ятої річниці закінчення Революції Гідності десятки заходів пройдуть у містах і селах України
До Дня Героїв Небесної сотні 2019 року в Україні відбудуться заходи різної спрямованості – виставки, вистави, концерти, покази кіно, інсталяції, презентації книг і відеороликів, лекція, спортивний турнір, а також вулична соціальна реклама. Про це розповів директор Національного Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».
«Непересічною подією буде представлення результатів всеукраїнського соціального опитування на тему Революції Гідності, проведення якого замовив наш музей. До вашої уваги десятки заходів у містах і селах України до п'ятої річниці закінчення Революції Гідності», - зазначив він.
Програма
Виставковий проект «Майдан: деталі»
- Час: 20 листопада 2018 – 1 березня 2019
- Місце: Верховна Рада України, вул. Грушевського, 5, м. Київ
- Організатори: Національний музей Революції Гідності, Апарат Верховної Ради України
Інформаційна кампанія «Дбаймо про країну і сьогодні!»
- Час: листопад 2018 – лютий 2019
- Місце: Київ, переважно – центр
- Організатори: Національний музей Революції Гідності, Міністерство інформаційної політики України
Мандрівна виставка «Майдан: простір творчості»
- Час: 8 лютого – 17 березня 2019
- Місце: Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького, просп. Д.Яворницького,16, м. Дніпро
- Організатори: Національний музей Революції Гідності, Український інститут національної пам'яті
Прес-брифінг щодо заходів з відзначення Дня Героїв Небесної сотні
- Час: 15 лютого, 11:00
- Місце: Агентство «Укрінформ», вул. Б.Хмельницького, 8/16, м. Київ
- Організатор: Національний музей Революції Гідності
Виставка графічних плакатів Миколи Гончарова на тему Революції Гідності та подій, пов’язаних з російською агресією
- Час: 16 лютого – 30 квітня
- Місце: Український Католицький Університет, у просторі гостьових кімнат, м. Львів
- Організатор: Національний музей Революції Гідності
Відкритий показ документальних фільмів із серії «Зима, що нас змінила» від об'єднання «Вabylon’13»
- Час: 17 лютого, 15:00
- Місце: Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану, Майдан Незалежності, 2, м. Київ
- Організатор: Національний музей Революції Гідності, Вabylon’13
Акція «Ангели пам‘яті»
- Час: 18 лютого, 11:00
- Місце: Алея Героїв Небесної сотні, м. Київ
- Організатор: Мистецька агенція «Територія А»
Презентація та обговорення результатів соціологічних досліджень щодо ставлення до подій Революції Гідності та практики їх вшанування
- Час: 18 лютого, 14:00
- Місце: Агентство «Укрінформ», вул. Б. Хмельницького, 8/16, м. Київ
- Організатор: Національний музей Революції Гідності
Мистецький проект «Сторожа»
Час: 18-24 лютого
Промені Гідності, виставкові інсталяції
- Час: 18-21 лютого, 14:00
- Місце: Майдан Незалежності, Алея Героїв Небесної сотні, м. Києва
- Організатор: Національний музей Революції Гідності, ЗІНТЕКО
Вулична виставка на місці будівництва Меморіалу Героям Небесної сотні та Музею Революції Гідності
- Час: з 18 лютого
- Місце: вздовж огорожі будівельного майданчика на алеї Героїв Небесної сотні, м. Київ
- Організатор: Національний музей Революції Гідності, Адміністрація президента України, Міністерство культури України, Український інститут національної пам'яті
Мультимедійна фотовиставка про Революцію Гідності
- Час: 18 лютого
- Місце: Фойє приміщення Міністерства закордонних справ України, м. Київ
- Організатори: Національний музей Революції Гідності, Міністерство закордонних справ України
Презентація вуличного виставкового проекту «100 років боротьби»
- Час: 19 лютого, 12:00
- Місце: Майдан Незалежності, довкола монумента Незалежності, м. Київ
- Організатор: Національний музей Революції Гідності, Український інститут національної пам'яті
Музично-літературна вистава «Народжена Вільною»
- Час: 19 лютого, 19:00
- Місце: Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, Київ
- Організатор: Чоловіча хорова Капела ім. Л.Ревуцького, за участі Хору хлопчиків і юнаків Капели ім. Л.Ревуцького та підтримки Київської міської держаної адміністрації
Проект «Шлях до Свободи»
- Час: 19 лютого, 19:00
- Місце: Будинок звукозапису Українського радіо
- Організатори: Сестри Тельнюк, Українське радіо
Молебень за Героїв
- Час: 20 лютого, 10:00
- Місце: біля Екуменічного храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної сотні, м. Київ
- Організатор: Ініціативна група поранених/постраждалих на Майдані, ГО «Родина Героїв Небесної сотні», Національний музей Революції Гідності
Презентація І-го тому видання «Небесна Сотня. Життєписи»
- Час: 20 лютого, 15:00
- Місце: Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, м. Київ
- Організатор: Національний музей Революції Гідності
Презентація серії відеороликів про Героїв Небесної сотні «Характери Гідності»
- Час: 20 лютого, 17:00
- Місце: Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, м. Київ
- Організатор: Національний музей Революції Гідності, ГО «Родина Героїв Небесної сотні»
Концерт, присвячений Дню Героїв Небесної сотні. Виступ Камерного дівочого хору КССМШ ім. М.Лисенка
- Час: 20 лютого, 18:00
- Місце: Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, м. Київ
- Організатор: БФ «Майдан Гідності»
Театралізований концерт «Небесна сотня з нами»
- Час: 20 лютого, 19:00
- Місце: Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», вул. Івана Миколайчука, 3, Київ
- Організатори: Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»
Виставка плакатів Нікіти Тітова «Від Майдану до АТО»
- Час: 20 лютого
- Місце: Генеральне консульство України в Мюнхені, Німеччина
- Організатор: Національний музей Революції Гідності, Український інститут національної пам'яті, Центр досліджень визвольного руху, Міністерство закордонних справ України, Укрінформ
Лекція «Майдан і його Герої. П'ять років потому»
- Час: 21 лютого, 12:40
- Місце: Конотопська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, м. Конотоп
- Організатор: Національний музей Революції Гідності
Турнір із дзюдо пам’яті Героїв Небесної сотні
- Час: 23 лютого
- Місце: с. Щасливцеве, Генічеський район, Херсонська область
Представлення Євромайдану на виставці «Неспокійна молодь: виростаючи у Європі, від 1945 до сьогодні/Restless Youth: Growing up in Europe, 1945 to Now»
- Час: від 28 лютого 2019 до 28 лютого 2020
- Місце: Дім Європейської історії, Брюссель, Бельгія
- Організатор: Дім Європейської історії, Європарламент, Національний музей Революції Гідності
Дивіться запис прес-конференції: