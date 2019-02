Оприлюднено програму заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До п'ятої річниці закінчення Революції Гідності десятки заходів пройдуть у містах і селах України

До Дня Героїв Небесної сотні 2019 року в Україні відбудуться заходи різної спрямованості – виставки, вистави, концерти, покази кіно, інсталяції, презентації книг і відеороликів, лекція, спортивний турнір, а також вулична соціальна реклама. Про це розповів директор Національного Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«Непересічною подією буде представлення результатів всеукраїнського соціального опитування на тему Революції Гідності, проведення якого замовив наш музей. До вашої уваги десятки заходів у містах і селах України до п'ятої річниці закінчення Революції Гідності», - зазначив він.

Програма

Виставковий проект «Майдан: деталі»

Час: 20 листопада 2018 – 1 березня 2019

Місце: Верховна Рада України, вул. Грушевського, 5, м. Київ

Організатори: Національний музей Революції Гідності, Апарат Верховної Ради України

Інформаційна кампанія «Дбаймо про країну і сьогодні!»

Час: листопад 2018 – лютий 2019

Місце: Київ, переважно – центр

Організатори: Національний музей Революції Гідності, Міністерство інформаційної політики України

Мандрівна виставка «Майдан: простір творчості»

Час: 8 лютого – 17 березня 2019

Місце: Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького, просп. Д.Яворницького,16, м. Дніпро

Організатори: Національний музей Революції Гідності, Український інститут національної пам'яті

Прес-брифінг щодо заходів з відзначення Дня Героїв Небесної сотні

Час: 15 лютого, 11:00

Місце: Агентство «Укрінформ», вул. Б.Хмельницького, 8/16, м. Київ

Організатор: Національний музей Революції Гідності

Виставка графічних плакатів Миколи Гончарова на тему Революції Гідності та подій, пов’язаних з російською агресією

Час: 16 лютого – 30 квітня

Місце: Український Католицький Університет, у просторі гостьових кімнат, м. Львів

Організатор: Національний музей Революції Гідності

Відкритий показ документальних фільмів із серії «Зима, що нас змінила» від об'єднання «Вabylon’13»

Час: 17 лютого, 15:00

Місце: Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану, Майдан Незалежності, 2, м. Київ

Організатор: Національний музей Революції Гідності, Вabylon’13

Акція «Ангели пам‘яті»

Час: 18 лютого, 11:00

Місце: Алея Героїв Небесної сотні, м. Київ

Організатор: Мистецька агенція «Територія А»

Презентація та обговорення результатів соціологічних досліджень щодо ставлення до подій Революції Гідності та практики їх вшанування

Час: 18 лютого, 14:00

Місце: Агентство «Укрінформ», вул. Б. Хмельницького, 8/16, м. Київ

Організатор: Національний музей Революції Гідності

Мистецький проект «Сторожа»

Час: 18-24 лютого

Промені Гідності, виставкові інсталяції

Час: 18-21 лютого, 14:00

Місце: Майдан Незалежності, Алея Героїв Небесної сотні, м. Києва

Організатор: Національний музей Революції Гідності, ЗІНТЕКО

Вулична виставка на місці будівництва Меморіалу Героям Небесної сотні та Музею Революції Гідності

Час: з 18 лютого

Місце: вздовж огорожі будівельного майданчика на алеї Героїв Небесної сотні, м. Київ

Організатор: Національний музей Революції Гідності, Адміністрація президента України, Міністерство культури України, Український інститут національної пам'яті

Мультимедійна фотовиставка про Революцію Гідності

Час: 18 лютого

Місце: Фойє приміщення Міністерства закордонних справ України, м. Київ

Організатори: Національний музей Революції Гідності, Міністерство закордонних справ України

Презентація вуличного виставкового проекту «100 років боротьби»

Час: 19 лютого, 12:00

Місце: Майдан Незалежності, довкола монумента Незалежності, м. Київ

Організатор: Національний музей Революції Гідності, Український інститут національної пам'яті

Музично-літературна вистава «Народжена Вільною»

Час: 19 лютого, 19:00

Місце: Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, Київ

Організатор: Чоловіча хорова Капела ім. Л.Ревуцького, за участі Хору хлопчиків і юнаків Капели ім. Л.Ревуцького та підтримки Київської міської держаної адміністрації

Проект «Шлях до Свободи»

Час: 19 лютого, 19:00

Місце: Будинок звукозапису Українського радіо

Організатори: Сестри Тельнюк, Українське радіо

Молебень за Героїв

Час: 20 лютого, 10:00

Місце: біля Екуменічного храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної сотні, м. Київ

Організатор: Ініціативна група поранених/постраждалих на Майдані, ГО «Родина Героїв Небесної сотні», Національний музей Революції Гідності

Презентація І-го тому видання «Небесна Сотня. Життєписи»

Час: 20 лютого, 15:00

Місце: Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, м. Київ

Організатор: Національний музей Революції Гідності

Презентація серії відеороликів про Героїв Небесної сотні «Характери Гідності»

Час: 20 лютого, 17:00

Місце: Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, м. Київ

Організатор: Національний музей Революції Гідності, ГО «Родина Героїв Небесної сотні»

Концерт, присвячений Дню Героїв Небесної сотні. Виступ Камерного дівочого хору КССМШ ім. М.Лисенка

Час: 20 лютого, 18:00

Місце: Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, м. Київ

Організатор: БФ «Майдан Гідності»

Театралізований концерт «Небесна сотня з нами»

Час: 20 лютого, 19:00

Місце: Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», вул. Івана Миколайчука, 3, Київ

Організатори: Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»

Виставка плакатів Нікіти Тітова «Від Майдану до АТО»

Час: 20 лютого

Місце: Генеральне консульство України в Мюнхені, Німеччина

Організатор: Національний музей Революції Гідності, Український інститут національної пам'яті, Центр досліджень визвольного руху, Міністерство закордонних справ України, Укрінформ

Лекція «Майдан і його Герої. П'ять років потому»

Час: 21 лютого, 12:40

Місце: Конотопська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, м. Конотоп

Організатор: Національний музей Революції Гідності

Турнір із дзюдо пам’яті Героїв Небесної сотні

Час: 23 лютого

Місце: с. Щасливцеве, Генічеський район, Херсонська область

Представлення Євромайдану на виставці «Неспокійна молодь: виростаючи у Європі, від 1945 до сьогодні/Restless Youth: Growing up in Europe, 1945 to Now»

Час: від 28 лютого 2019 до 28 лютого 2020

Місце: Дім Європейської історії, Брюссель, Бельгія

Організатор: Дім Європейської історії, Європарламент, Національний музей Революції Гідності

Дивіться запис прес-конференції: