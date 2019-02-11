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    Оприлюднено програму заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні

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    Оприлюднено програму заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні

    До п'ятої річниці закінчення Революції Гідності десятки заходів пройдуть у містах і селах України

    До Дня Героїв Небесної сотні 2019 року в Україні відбудуться заходи різної спрямованості – виставки, вистави, концерти, покази кіно, інсталяції, презентації книг і відеороликів, лекція, спортивний турнір, а також вулична соціальна реклама. Про це розповів директор Національного Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

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    «Непересічною подією буде представлення результатів всеукраїнського соціального опитування на тему Революції Гідності, проведення якого замовив наш музей. До вашої уваги десятки заходів у містах і селах України до п'ятої річниці закінчення Революції Гідності», - зазначив він.

    Програма

    Виставковий проект «Майдан: деталі»

    • Час: 20 листопада 2018 – 1 березня 2019
    • Місце: Верховна Рада України, вул. Грушевського, 5, м. Київ
    • Організатори: Національний музей Революції Гідності, Апарат Верховної Ради України

    Інформаційна кампанія «Дбаймо про країну і сьогодні!»

    • Час: листопад 2018 – лютий 2019
    • Місце: Київ, переважно – центр
    • Організатори: Національний музей Революції Гідності, Міністерство інформаційної політики України

    Мандрівна виставка «Майдан: простір творчості»

    • Час: 8 лютого – 17 березня 2019
    • Місце: Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького, просп. Д.Яворницького,16, м. Дніпро
    • Організатори: Національний музей Революції Гідності, Український інститут національної пам'яті

    Прес-брифінг щодо заходів з відзначення Дня Героїв Небесної сотні

    • Час: 15 лютого, 11:00
    • Місце: Агентство «Укрінформ», вул. Б.Хмельницького, 8/16, м. Київ
    • Організатор: Національний музей Революції Гідності

    Виставка графічних плакатів Миколи Гончарова на тему Революції Гідності та подій, пов’язаних з російською агресією

    • Час: 16 лютого – 30 квітня
    • Місце: Український Католицький Університет, у просторі гостьових кімнат, м. Львів
    • Організатор: Національний музей Революції Гідності

    Відкритий показ документальних фільмів із серії «Зима, що нас змінила» від об'єднання «Вabylon’13»

    • Час: 17 лютого, 15:00
    • Місце: Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану, Майдан Незалежності, 2, м. Київ
    • Організатор: Національний музей Революції Гідності, Вabylon’13

    Акція «Ангели пам‘яті»

    • Час: 18 лютого, 11:00
    • Місце: Алея Героїв Небесної сотні, м. Київ
    • Організатор: Мистецька агенція «Територія А»

    Презентація та обговорення результатів соціологічних досліджень щодо ставлення до подій Революції Гідності та практики їх вшанування

    • Час: 18 лютого, 14:00
    • Місце: Агентство «Укрінформ», вул. Б. Хмельницького, 8/16, м. Київ
    • Організатор: Національний музей Революції Гідності

    Мистецький проект «Сторожа»

    Час: 18-24 лютого

    Промені Гідності, виставкові інсталяції

    • Час: 18-21 лютого, 14:00
    • Місце: Майдан Незалежності, Алея Героїв Небесної сотні, м. Києва
    • Організатор: Національний музей Революції Гідності, ЗІНТЕКО

    Вулична виставка на місці будівництва Меморіалу Героям Небесної сотні та Музею Революції Гідності

    • Час: з 18 лютого
    • Місце: вздовж огорожі будівельного майданчика на алеї Героїв Небесної сотні, м. Київ
    • Організатор: Національний музей Революції Гідності, Адміністрація президента України, Міністерство культури України, Український інститут національної пам'яті

    Мультимедійна фотовиставка про Революцію Гідності

    • Час: 18 лютого
    • Місце: Фойє приміщення Міністерства закордонних справ України, м. Київ
    • Організатори: Національний музей Революції Гідності, Міністерство закордонних справ України

    Презентація вуличного виставкового проекту «100 років боротьби»

    • Час: 19 лютого, 12:00
    • Місце: Майдан Незалежності, довкола монумента Незалежності, м. Київ
    • Організатор: Національний музей Революції Гідності, Український інститут національної пам'яті

    Музично-літературна вистава «Народжена Вільною»

    • Час: 19 лютого, 19:00
    • Місце: Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, Київ
    • Організатор: Чоловіча хорова Капела ім. Л.Ревуцького, за участі Хору хлопчиків і юнаків Капели ім. Л.Ревуцького та підтримки Київської міської держаної адміністрації

    Проект «Шлях до Свободи»

    • Час: 19 лютого, 19:00
    • Місце: Будинок звукозапису Українського радіо
    • Організатори: Сестри Тельнюк, Українське радіо

    Молебень за Героїв

    • Час: 20 лютого, 10:00
    • Місце: біля Екуменічного храму Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної сотні, м. Київ
    • Організатор: Ініціативна група поранених/постраждалих на Майдані, ГО «Родина Героїв Небесної сотні», Національний музей Революції Гідності

    Презентація І-го тому видання «Небесна Сотня. Життєписи»

    • Час: 20 лютого, 15:00
    • Місце: Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, м. Київ
    • Організатор: Національний музей Революції Гідності

    Презентація серії відеороликів про Героїв Небесної сотні «Характери Гідності»

    • Час: 20 лютого, 17:00
    • Місце: Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, м. Київ
    • Організатор: Національний музей Революції Гідності, ГО «Родина Героїв Небесної сотні»

    Концерт, присвячений Дню Героїв Небесної сотні. Виступ Камерного дівочого хору КССМШ ім. М.Лисенка

    • Час: 20 лютого, 18:00
    • Місце: Київська міська державна адміністрація, Колонна зала, вул. Хрещатик, 36, м. Київ
    • Організатор: БФ «Майдан Гідності»

    Театралізований концерт «Небесна сотня з нами»

    • Час: 20 лютого, 19:00
    • Місце: Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня», вул. Івана Миколайчука, 3, Київ
    • Організатори: Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня»

    Виставка плакатів Нікіти Тітова «Від Майдану до АТО»

    • Час: 20 лютого
    • Місце: Генеральне консульство України в Мюнхені, Німеччина
    • Організатор: Національний музей Революції Гідності, Український інститут національної пам'яті, Центр досліджень визвольного руху, Міністерство закордонних справ України, Укрінформ

    Лекція «Майдан і його Герої. П'ять років потому»

    • Час: 21 лютого, 12:40
    • Місце: Конотопська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат, м. Конотоп
    • Організатор: Національний музей Революції Гідності

    Турнір із дзюдо пам’яті Героїв Небесної сотні

    • Час: 23 лютого
    • Місце: с. Щасливцеве, Генічеський район, Херсонська область

    Представлення Євромайдану на виставці «Неспокійна молодь: виростаючи у Європі, від 1945 до сьогодні/Restless Youth: Growing up in Europe, 1945 to Now»

    • Час: від 28 лютого 2019 до 28 лютого 2020
    • Місце: Дім Європейської історії, Брюссель, Бельгія
    • Організатор: Дім Європейської історії, Європарламент, Національний музей Революції Гідності

    Дивіться запис прес-конференції:

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