На Алеї Героїв Небесної сотні відбулася толока (фото)



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До толоки долучилося достатньо людей, які хочуть вшанувати пам'ять українських Героїв Фото: Укрінформ

Толокою розпочинається програма заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні

Сьогодні, 16 лютого, відбула традиційна толока на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві. Цей щорічно захід організовують Національний музей Революції Гідності та Громадська організація «Родина Героїв Небесної сотні».

«По суті цією толокою розпочинається програма заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні, яка надзвичайно інтенсивна цього року», - розповів співорганізатор толоки Ігор Пошивайло.

Учасник щорічного заходу Андрій Коваленко повідомив, що кожного року на толоку приходить достатньо людей, які хочуть вшанувати пам'ять українських Героїв.

За словами організаторів толоки, захід не має чіткого регламенту. Протягом дня кожен може прийти і долучитися до прибирання.

Як повідомляв «Главком», 18 лютого у Києві пройде щорічна тиха акція «Ангели пам‘яті», ініційована мистецькою агенцією «Територія А» в пам‘ять про розстріл Героїв Небесної сотні 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Нині частина вулиці Інститутської носить назву Алея Героїв Небесної сотні. Щороку кияни збираються 18 лютого біля верхнього входу на станцію метро «Хрещатик», розвішують білих паперових ангелів на деревах, що були свідками розстрілу мирних людей.

Джерело: Укрінформ