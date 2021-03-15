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    Сьогодні на київському Лівобережжі обмежать рух трамваїв (список)

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    Причина зміни в графіку &ndash; ремонтні роботи на вулиці Миропільській - Сьогодні на київському Лівобережжі обмежать рух трамваїв (список)
    Причина зміни в графіку – ремонтні роботи на вулиці Миропільській
    Ілюстративне фото

    Через ремонт скорочено графік курсування на маршрутах № 8, 22, 28, 33К

    Через ремонт колій на вулиці Миропільській у ніч проти вівторка, 16 березня, рух трамваїв по ній буде припинено. Про це повідомляє «Київастранс».

    Останні відправлення трамваїв за власними маршрутами:

    Маршрут № 8:

    - від ст. м. «Позняки»: 22:28, 22:40;

    - від бульв. Перова: 23:15, 23:31.

    Маршрут № 22:

    - від ЗЗБК: 22:40, 22:55;

    - від бульв. Перова: 22:47, 23:05.

    Маршрут № 28:

    - від вул. Павла Усенка: 22:20, 22:30;

    - від вул. Милославська: 23:15, 23:20.

    Маршрут № 33-К:

    - від вул. Сержа Лифаря: 23:23, 23:36;

    - від вул. Павла Усенка: 22:46, 22:56.

    О 04:40 рух буде відновлено за графіком.

    Як повідомлялось раніше, попри протести громадськості відновились будівельні роботи на торговому центрі «Апрель», розміщеному на кінцевій зупинці швидкісного трамваю №3.

    Теги: Київ ремонт Київпастранс
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