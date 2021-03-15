Сьогодні на київському Лівобережжі обмежать рух трамваїв (список)
Через ремонт скорочено графік курсування на маршрутах № 8, 22, 28, 33К
Через ремонт колій на вулиці Миропільській у ніч проти вівторка, 16 березня, рух трамваїв по ній буде припинено. Про це повідомляє «Київастранс».
Останні відправлення трамваїв за власними маршрутами:
Маршрут № 8:
- від ст. м. «Позняки»: 22:28, 22:40;
- від бульв. Перова: 23:15, 23:31.
Маршрут № 22:
- від ЗЗБК: 22:40, 22:55;
- від бульв. Перова: 22:47, 23:05.
Маршрут № 28:
- від вул. Павла Усенка: 22:20, 22:30;
- від вул. Милославська: 23:15, 23:20.
Маршрут № 33-К:
- від вул. Сержа Лифаря: 23:23, 23:36;
- від вул. Павла Усенка: 22:46, 22:56.
О 04:40 рух буде відновлено за графіком.
Як повідомлялось раніше, попри протести громадськості відновились будівельні роботи на торговому центрі «Апрель», розміщеному на кінцевій зупинці швидкісного трамваю №3.