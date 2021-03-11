У Києві будують ТРЦ прямо на автотрасі (фото)

Влітку 2020 року через будівництво торгово-розважального центру вже виникав скандал

Торговий центр April City знову будують «з розмахом» – прямо на проїжджій частині. Нові опори з’явилися на дорозі, вкравши полосу руху зі сторони Кільцевої на повороті з Леся Курбаса. Про це повідомляє портал Київ Інформ.

Додамо, що це вже не перше захоплення будівельниками автодороги. Влітку 2020 року у столиці спалахнув скандал, коли обурені кияни почали масово скаржитись на свавілля забудовників. Тоді ТРЦ також будували за рахунок проїжджої частини магістральної автомобільної дороги.

Так влітку 2020 року у Києві будували торговий центр April City

Вже через кілька днів мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто змусило забудовника на проспекті Леся Курбаса прибрати частину об’єкту, яку він незаконно звів на проїжджій частині.

Мер зазначив, що комісія встановила, що в результаті дій забудовника порушені межі будівництва та пошкоджена проїжджа частина. А в дорожнє покриття встановлена монолітна залізобетонна опора. Кличко зауважив, що земельну ділянку для зведення цього ТРЦ Київрада виділила ще в 2010 році.

Нагадаємо, на сайті Київської міської ради 21 березня 2019 року було зареєстровано петицію із закликом не будувати ТРЦ «Апрель» на кінцевій станції швидкісного трамвая №3. згідно з планом забудови ТРЦ «Апрель», на місці ринку Зодчих навпроти будинку по вулиці Зодчих, 46, має бути зведена 20-поверхова висотка





