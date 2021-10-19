Сьогодні столичний транспорт працюватиме на годину довше

Футбольний матч вніс зміни в роботу столичного метро й наземного транспорту

У ніч з 19 на 20 жовтня роботу столичного метрополітену буде продовжено на годину. Це пов'язано із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Реал» (Мадрид), повідомляє пресслужба КП «Київський метрпоолітен».

Можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!» – йдеться в повідомленні метрополітену.

Також у ніч на 20 жовтня рух деяких маршрутів наземного громадського транспорту подовжать на годину. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Зокрема, буде подовжено роботу маршрутів:

тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 30, 41;

трамвайних – №№ 1-К, 8-К, 28;

автобусних у режимі маршрутного таксі – №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Також буде забезпечено чергування резервних автобусів, які в разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.