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    Сьогодні столичний транспорт працюватиме на годину довше

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    Київська підземка змінила режим роботи через футбольний матч - Сьогодні столичний транспорт працюватиме на годину довше
    Київська підземка змінила режим роботи через футбольний матч
    Фото: Укрінформ

    Футбольний матч вніс зміни в роботу столичного метро й наземного транспорту

    У ніч з 19 на 20 жовтня роботу столичного метрополітену буде продовжено на годину. Це пов'язано із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Реал» (Мадрид), повідомляє пресслужба КП «Київський метрпоолітен».

    Можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!» – йдеться в повідомленні метрополітену.

    Також у ніч на 20 жовтня рух деяких маршрутів наземного громадського транспорту подовжать на годину. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

    Зокрема, буде подовжено роботу маршрутів:

    • тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 30, 41;
    • трамвайних – №№ 1-К, 8-К, 28;
    • автобусних у режимі маршрутного таксі – №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

    Також буде забезпечено чергування резервних автобусів, які в разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ громадський транспорт метро
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    Сьогодні столичний транспорт працюватиме на годину довше