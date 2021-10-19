«Київпастранс» через три місяці після запуску е-квитка вирішив пояснити пасажирам, що це таке (фото)

Інформаційні плакати з поясненням, де і як купити е-квиток, з'явились у громадському транспорті

Плакати в транспорті допоможуть жителям міста та туристам швидше розібратись у способах оплати проїзду

У громадському транспорті Києва почали розміщувати нові інформаційні плакати про електронний квиток. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Олег Половинко.

«Уже сьогодні кияни можуть побачити інформаційні плакати у громадському транспорті Києва щодо того, як і де купити електронний квиток», – написав Половинко.

Плакати в транспорті допоможуть жителям міста та туристам швидше розібратись у способах оплати проїзду. Також на них розміщені мапи з місцями продажу електронних квитків та поповнення транспортних карток. Оплатити проїзд QR-квитком можна в автобусах, трамваях, тролейбусах та метро.

За словами директора Департаменту, невдовзі кияни зможуть побачити інформаційні плакати не лише у міському транспорті, а й на зупинках міста.

Нагадаємо, з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.

У Києві діє понад 2 тисячі місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.