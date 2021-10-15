У Києві невідомі обстріляли маршрутку, є потерпілі (фото)

Нападники мали при собі зброю

На місці працювала слідчо-оперативна група

У ніч на п'ятницю, 15 жовтня, в Дніпровському районі Києва невідомі напали на маршрутку №555 та автомобіль BMW. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Інцидент стався на вул. Алматинська.

Як видно на оприлюднених фото, нападники мали при собі зброю.

У результаті нападу є потерпілі. Про їхній стан наразі нічого не повідомляється.

За даними очевидців, нападники нібито є представниками якоїсь патріотичної організації.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 23 вересня в Києві невідомі молодики побили скло у двох автобусах Volvo Hybrid, що здійснювали перевезення на маршруті №150 (вул. Милославська – Севастопольська площа).

12 жовтня в Софіївській Борщагівці невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки.