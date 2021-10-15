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    У Києві невідомі обстріляли маршрутку, є потерпілі (фото)

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    Нападники мали при собі зброю - У Києві невідомі обстріляли маршрутку, є потерпілі (фото)
    Нападники мали при собі зброю
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    На місці працювала слідчо-оперативна група

    У ніч на п'ятницю, 15 жовтня, в Дніпровському районі Києва невідомі напали на маршрутку №555 та автомобіль BMW. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Інцидент стався на вул. Алматинська.

    Як видно на оприлюднених фото, нападники мали при собі зброю.

    У результаті нападу є потерпілі. Про їхній стан наразі нічого не повідомляється.

    За даними очевидців, нападники нібито є представниками якоїсь патріотичної організації.

    На місці працювала слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, 23 вересня в Києві невідомі молодики побили скло у двох автобусах Volvo Hybrid, що здійснювали перевезення на маршруті №150 (вул. Милославська – Севастопольська площа).

    12 жовтня в Софіївській Борщагівці невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного чоловіка, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки.

    Теги: Національна поліція України Київ громадський транспорт зброя стрілянина
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    У Києві невідомі обстріляли маршрутку, є потерпілі (фото)