Які документи потрібні для поїздок між регіонами з 21 жовтня: список

Нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватись на дітей

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило список документів для поїздок в умовах нових правил перевезення пасажирів між регіонами. Вони набудуть чинності з 21 жовтня.

Отже, для міжрегіональних поїздок в «жовтій» зоні карантину необхідний один з наступних документів:

сертифікат про отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19;

довідка про негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на Covid-19, який діє протягом 72 годин.

Графіка МОЗ

Для поїздок в регіоні з «червоним» рівнем епідеміологічної безпеки потрібно один з таких документів:

сертифікат про отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу;

довідка про негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на Covid-19, який діє протягом 72 годин.

Графіка МОЗ

При цьому незалежно від зони карантину водії, пасажири, за винятком дітей до 12 років, і члени екіпажу повинні бути в захисних масках.

У МОЗ підкреслили, що нові правила міжрегіональних перевезень не поширюватимуться на неповнолітніх.

Також у відомстві зазначили, що мова йде, як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів, включаючи автомобільний, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення.

«Ці вимоги не будуть застосовуватися до міських і внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за дотримання зазначених правил несе перевізник», – нагадали в МОЗ.

Нагадаємо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати.

Крім того, Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про переведення Херсонської області у «червону зону» карантину з 15 жовтня.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 жовтня, в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227). У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.

Додамо, що напередодні МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги. У відомстві зазначили, що в першу чергу це пов’язано з новою хвилею коронавірусної хвороби.