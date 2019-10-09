Сьогодні у Києві десятки будинків залишаться без води (адреси)



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Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

У середу, 9 жовтня, у зв’язку із плановими ремонтними роботами на мережі буде відключено водопостачання будинків на низці вулиць Києва. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що ремонт проводитиметься для надійної роботи систем водопостачання.

Так, сьогодні буде відключено водопостачання за наступними адресами:

з 9:00 до 21:00

вул. Гришка, 3А;

з 21:00 до 8:00 10 жовтня

пр-т. Тичини, 2;

Дніпровська набережна, 2;

з 18:00 до 8:00 10 жовтня

вул. Павлівська,15, 17, 18;

вул. Дмитрівська, 62;

з 20:00 до 7:00 10 жовтня

вул. Гоголівська, 36-40, 37/2, 39, 39А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51;

вул. Павлівська, 4 - 8;

вул. Січових Стрільців, 49, 49А, 53, 57, 59А, 59/65;

вул. В. Вінниченка, 20;

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.

Як повідомлялося, 8 жовтня у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Через це зникла вода у будинках на двох вулицях міста.