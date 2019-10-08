Через аварії зникла вода у будинках на двох вулицях Києва (адреси)
Частина киян залишилася без води на добу
У вівторок, 8 жовтня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- ул. Сержа Лифаря, 3А, 5, 5А;
- пр-т. Владимира Маяковского, 34, 34А.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.
8 жовтня у зв’язку із плановими ремонтними роботами на мережі відключено водопостачання у будинках на двох вулицях Києва.
Як повідомлялося, 7 жовтня у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Через це зникла вода у будинках на двох вулицях міста.