Через аварії зникла вода у будинках на двох вулицях Києва (адреси)



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Частина киян залишилася без води на добу

У вівторок, 8 жовтня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

ул. Сержа Лифаря, 3А, 5, 5А;

пр-т. Владимира Маяковского, 34, 34А.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.

8 жовтня у зв’язку із плановими ремонтними роботами на мережі відключено водопостачання у будинках на двох вулицях Києва.

Як повідомлялося, 7 жовтня у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Через це зникла вода у будинках на двох вулицях міста.