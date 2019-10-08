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    Новини

    Через аварії зникла вода у будинках на двох вулицях Києва (адреси)

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    Через аварії зникла вода у будинках на двох вулицях Києва (адреси)

    Частина киян залишилася без води на добу

    У вівторок, 8 жовтня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • ул. Сержа Лифаря, 3А, 5, 5А;
    • пр-т. Владимира Маяковского, 34, 34А.

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.

    8 жовтня у зв’язку із плановими ремонтними роботами на мережі відключено водопостачання у будинках на двох вулицях Києва.

    Як повідомлялося, 7 жовтня у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Через це зникла вода у будинках на двох вулицях міста.

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