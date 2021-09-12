Сьогодні у Києві обмежать рух транспорту: які вулиці слід об'їжджати
12 вересня з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух через масовий спортивний захід
Сьогодні у столиці через пробіг «Київська десятка – 2021» обмежать рух транспорту низкою вулиць. Про це напередодні повідомила патрульна поліція Києва.
Так, у неділю, 12 вересня, з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух на таких вулицях:
у зв’язку із проведенням спортивного масового заходу, завтра з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух:
- вул. Саксаганського;
- просп. Перемоги (у напрямку центру).
Рух також перекриють на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:
- Еспланадній;
- Шота Руставелі;
- Великій Васильківській;
- Антоновича;
- Володимирській;
- Тарасівській;
- Паньківській;
- Льва Толстого;
- Симона Петлюри;
- Шолуденка;
- провулку Політехнічному;
- Академіка Янгеля;
- Гарматній;
- виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та ін.
Перед початком матчу та після його закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:
- «Палац спорту»,
- «Олімпійський»,
- «Площа Льва Толстого».