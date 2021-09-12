Сьогодні у Києві обмежать рух транспорту: які вулиці слід об'їжджати

Сьогодні у Києві обмежать рух транспорту через масовий спортивний захід

12 вересня з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух через масовий спортивний захід

Сьогодні у столиці через пробіг «Київська десятка – 2021» обмежать рух транспорту низкою вулиць. Про це напередодні повідомила патрульна поліція Києва.

Так, у неділю, 12 вересня, з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух на таких вулицях:

у зв’язку із проведенням спортивного масового заходу, завтра з 08:00 до 12:00 у Києві обмежать рух:

вул. Саксаганського;

просп. Перемоги (у напрямку центру).

Рух також перекриють на частинах вулиць, прилеглих до маршруту: