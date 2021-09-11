У Києві за добу від коронавірусу померли шість людей

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі

У Києві виявили за минулу добу 370 хворих на коронавірус. Шість людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«370 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Шість людей померли. Загалом у столиці від Covid-19 зафіксовано 5304 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 227502», – повідомив Кличко.

Захворіли: 198 жінок віком від 18 до 84 років, 143 чоловіки віком від 19 до 90 років. А також 14 дівчаток від 3 до 17 років та 15 хлопчиків від 2 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 56 хворих на коронавірус. А також 42 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 191 людина. Загалом коронавірус подолали 218120 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 67, у Святошинському – 60 та в Подільському районі – 54 випадки» – наголосив Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 11 вересня, в Україні зафіксовано 3869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 387, медпрацівників – 76.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1102 особи, летальних випадків – 69, одужало – 1738 осіб.