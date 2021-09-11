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    У Києві за добу від коронавірусу померли шість людей

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    Минулої доби у столиці одужала 191 людина - У Києві за добу від коронавірусу померли шість людей

    Минулої доби у столиці одужала 191 людина

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі

    У Києві виявили за минулу добу 370 хворих на коронавірус. Шість людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «370 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Шість людей померли. Загалом у столиці від Covid-19 зафіксовано 5304 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 227502», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 198 жінок віком від 18 до 84 років, 143 чоловіки віком від 19 до 90 років. А також 14 дівчаток від 3 до 17 років та 15 хлопчиків від 2 до 16 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 56 хворих на коронавірус. А також 42 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

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    Одужала минулої доби 191 людина. Загалом коронавірус подолали 218120 мешканців столиці.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 67, у Святошинському – 60 та в Подільському районі – 54 випадки» – наголосив Кличко.

    Нагадаємо, станом на ранок 11 вересня, в Україні зафіксовано 3869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 387, медпрацівників – 76.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1102 особи, летальних випадків – 69, одужало – 1738 осіб.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
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    У Києві за добу від коронавірусу померли шість людей