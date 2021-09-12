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    Київ потрапив до топ-10 столиць Європи з найнижчими цінами на житло

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    Київ посів восьме місце в рейтингу - Київ потрапив до топ-10 столиць Європи з найнижчими цінами на житло

    Київ посів восьме місце в рейтингу

    Фото з відкритих джерел

    Найдешевше житло в Кишиневі

    Київ зайняв восьме місце в рейтингу європейських столиць з найбільш низькими цінами на покупку житла. Про це говорять результати дослідження CIA Landlords.

    Житло в столиці України коштує в середньому 81,5 тис. євро. За один квадратний метр в центрі Києва потрібно заплатити 1,49 тис. євро.

    Середня вартість оренди однокімнатної квартири в центральній частині міста становить 406 євро або 14,6 тис. гривень.

    Найдешевшою європейською столицею за вартістю житла виявився Кишинів. Там середня ціна житла дорівнює 49,7 тис. євро. Однокімнатну квартиру в центрі міста можна зняти за 250 євро.

    До десятки європейських столиць з найдоступнішим житлом також потрапили Скоп'є, Сараєво, Тірана, Мінськ, Подгориця, Софія, Бухарест і Рига.

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    Нагадаємо, як відзначають фахівці, 2020-й рік став переломним для бізнесу нерухомості – після численних локдаунів ціни пішли вгору.

    У той же час, з початку 2021 року ціни на житло в Україні виросли в середньому на 20%. Однак і це, на думку фахівців, не межа.

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    Теги: Київ Європа Софія рейтинг ціни житло
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    Київ потрапив до топ-10 столиць Європи з найнижчими цінами на житло