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    Завтра через футбол буде обмежено вхід на три станції київського метро

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    Обмеження в роботі метро також можливі після закінчення футбольної гри - Завтра через футбол буде обмежено вхід на три станції київського метро
    Обмеження в роботі метро також можливі після закінчення футбольної гри
    Фото з відкритих джерел

    Зміни в роботі підземки передбачені задля уникнення скупчення пасажирів на станціях

    У суботу, 11 вересня, в Києві можуть обмежити роботу декількох станцій метро, оскільки на стадіоні «Олімпійський» відбудеться футбольний матч між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Дніпро-1» (Дніпро). Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Перед початком матчу та після його закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійський»,
    • «Площа Льва Толстого».

    «Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Київський метрополітен вибачається за незручності та закликає дотримуватися масочного режиму», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, через ремонтні роботи на метро «Славутич» можливі обмеження на вхід.

    Як повідомлялося, у Києві знову перенесли запуск метро на Виноградар.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ метро
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    Завтра через футбол буде обмежено вхід на три станції київського метро