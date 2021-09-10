Завтра через футбол буде обмежено вхід на три станції київського метро

Обмеження в роботі метро також можливі після закінчення футбольної гри

Зміни в роботі підземки передбачені задля уникнення скупчення пасажирів на станціях

У суботу, 11 вересня, в Києві можуть обмежити роботу декількох станцій метро, оскільки на стадіоні «Олімпійський» відбудеться футбольний матч між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Дніпро-1» (Дніпро). Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Перед початком матчу та після його закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійський»,

«Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Київський метрополітен вибачається за незручності та закликає дотримуватися масочного режиму», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, через ремонтні роботи на метро «Славутич» можливі обмеження на вхід.

Як повідомлялося, у Києві знову перенесли запуск метро на Виноградар.