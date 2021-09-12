Кейс на мільйон: під Києвом поліція затримала «барсеточників»

Чоловікам загрожує ув’язнення на строк від трьох до шести років

У селищі Гатне двоє чоловіків викрали з автівки місцевого жителя 900 тисяч гривень та зникли у невідомому напрямку. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Так, 26 липня до поліції звернувся мешканець села Гатне Фастівського району та повідомив, що невідомий викрав з його авто гроші. Встановлено, що потерпілий у той день приїхав на автомобілі Ford Fusion додому. Ззаду до його автівки під’їхав Mersedes, з якого вийшов невідомий чоловік. Він підійшов до автівки потерпілого, розбив скло та викрав з салону авто кейс, у якому знаходились 900 тисяч гривень.

Працівники управління карного розшуку спільно з працівниками Фастівського районного управління із залученням спецпризначенців КОРД та ППОП провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу крадія та його спільника. Ними виявились 45-ти та 47-річний уродженці Грузії, які мешкають в Одесі.

Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до шести років.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до вчинення аналогічних злочинів на території області.

Як повідомлялося, у м. Конотоп Сумської області 16-річний та 17-річний хлопці до смерті побили 44-річного чоловіка.