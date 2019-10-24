Сьогодні у Києві під час футболу поліція працюватиме у посиленому режимі
Охорону правопорядку забезпечуватимуть поліцейські і нацгвардійці
У четвер, 24 жовтня, у Києві поліція забезпечуватиме охорону правопорядку під час проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський» між командами «Динамо» (Київ) та «Копенгаген» (Данія).
Початок гри о 22:00.
Працівники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі на прилеглій до стадіону території. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Під особливою увагою правоохоронців перебуватиме територія біля спортивної арени, а також найближчі станції метро.
Київські поліцейські звертаються до громадян з проханням не порушувати закон та правила поведінки під час футбольного матчу.
Як повідомлялося, у зв’язку з футбольним матчем внесено зміни у роботу київського метро. Роботу столичної підземки буде подовжено на 1 годину.
Перед початком матчу та після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід пасажирів станцій:
- «Палац спорту»,
- «Олімпійська»,
- «Площа Льва Толстого».