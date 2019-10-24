У Києві п’яні молодики побили двох чоловіків: один в реанімації



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Конфлікт, що переріс у бійку, стався на проспекті Миру Фото: Нацполіція

Оперативники затримали трьох молодиків за розбійний напад

Днями біля кафе на проспекті Миру у Дніпровському районі Києва троє невідомих побили двох чоловіків. Про це один із потерпілих повідомив до поліції.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та лікарі «швидкої», повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці встановили, що на вулиці між потерпілими та трьома невідомими виник конфлікт. У ході суперечки між чоловіками виникла бійка, у результаті якої 30-річного киянина госпіталізували у реанімаційне відділення. Його 31-річний товариш отримав незначні тілесні ушкодження та від надання медичного допомоги відмовився.

«Кривдники з місця події втекли у невідомому напрямку, прихопивши із собою мобільний телефон одного із потерпілих. Завдяки оперативному реагуванню та злагодженій роботі особового складу Дніпровського управління поліції зловмисників затримали протягом доби. Правопорушники – двоє братів, 1997-го та 1998-го років народження, та 22-річний місцевий мешканець, які раніше не мали проблем із законом. Під час невідкладних слідчих дій за місцем тимчасового мешкання двох братів ми виявили та вилучили мобільний телефон потерпілого», – розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.