У четвер через футбол внесено зміни в роботу київської підземки
Три станції метро перейдуть на особливий режим роботи
У роботу київського метрополітену 24 жовтня внесено зміни. Це пов’язано з футбольним матчем на НСК «Олімпійський» (початок гри о 22:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Копенгаген» (Данія).
Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
Роботу столичної підземки буде подовжено на 1 годину.
Перед початком матчу та після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід пасажирів станцій:
- «Палац спорту»,
- «Олімпійська»,
- «Площа Льва Толстого».
«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за тимчасові незручності!» - йдеться в повідомленні метрополітену.