У четвер через футбол внесено зміни в роботу київської підземки



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Три станції метро перейдуть на особливий режим роботи

У роботу київського метрополітену 24 жовтня внесено зміни. Це пов’язано з футбольним матчем на НСК «Олімпійський» (початок гри о 22:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Копенгаген» (Данія).

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Роботу столичної підземки буде подовжено на 1 годину.

Перед початком матчу та після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід пасажирів станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за тимчасові незручності!» - йдеться в повідомленні метрополітену.