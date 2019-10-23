  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У четвер через футбол внесено зміни в роботу київської підземки

    • Розсилка
    У четвер через футбол внесено зміни в роботу київської підземки

    Три станції метро перейдуть на особливий режим роботи

    У роботу київського метрополітену 24 жовтня внесено зміни. Це пов’язано з футбольним матчем на НСК «Олімпійський» (початок гри о 22:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Копенгаген» (Данія).

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Роботу столичної підземки буде подовжено на 1 годину.

    Перед початком матчу та після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід пасажирів станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».
    15_53

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за тимчасові незручності!» - йдеться в повідомленні метрополітену.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ