У Києві через сильний туман знову затримуються авіарейси



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Сильний туман впливає на роботу аеропорту

Аеропорт «Київ» імені Сікорського сьогодні зранку переніс декілька рейсів через густий туман. Так, останній літак, який вилетів із столиці – це рейс на Барселону, о 4:43 ранку.

Усі інші вильоти наразі перенесені на кілька годин, а рейс до Риму – з 5:25 ранку на 19 вечора.

Наразі більш детальна інформація стосовно цих рейсів не повідомлялася.

Зазначимо, що вчора і позавчора аеропорт давав офіційне попередження про затримку і перенесення рейсів через погодні умови.

«Як і попереджали синоптики, у Києві та області густий туман, вітер та обмежена видимість. Станом на 9:00 23 жовтня горизонтальна видимість становила 200 м, вертикальна - 50 м», - йшлося у повідомленні.

У Міжнародному аеропорту «Київ» 23 жовтня у зв'язку несприятливими погодними умовами були скасовані рейси: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Мінск 2847 (Belavia).

Рейси, що були перенаправлені до запасного аеродрому в Бориспіль:

Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лісабон W66192 Wizz Air, Катовіце W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Відень W6128 (Wizz Air).