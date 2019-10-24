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    У Києві через сильний туман знову затримуються авіарейси

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    У Києві через сильний туман знову затримуються авіарейси

    Сильний туман впливає на роботу аеропорту

    Аеропорт «Київ» імені Сікорського сьогодні зранку переніс декілька рейсів через густий туман. Так, останній літак, який вилетів із столиці – це рейс на Барселону, о 4:43 ранку.

    Усі інші вильоти наразі перенесені на кілька годин, а рейс до Риму – з 5:25 ранку на 19 вечора.

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    У Києві через сильний туман знову затримуються авіарейси
    У Києві через сильний туман знову затримуються авіарейси
    У Києві через сильний туман знову затримуються авіарейси

    Наразі більш детальна інформація стосовно цих рейсів не повідомлялася. 

    Зазначимо, що вчора і позавчора аеропорт давав офіційне попередження про затримку і перенесення рейсів через погодні умови.

    «Як і попереджали синоптики, у Києві та області  густий туман, вітер та  обмежена видимість. Станом на 9:00 23 жовтня горизонтальна видимість становила 200 м, вертикальна - 50 м», - йшлося у повідомленні.

    У Міжнародному аеропорту «Київ» 23 жовтня у зв'язку  несприятливими погодними умовами були скасовані рейси: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Мінск 2847 (Belavia).

    Рейси, що були перенаправлені до запасного аеродрому в Бориспіль: 
    Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лісабон W66192 Wizz Air, Катовіце W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Відень  W6128 (Wizz Air).

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