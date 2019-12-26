Сортування сміття у Києві: із серпня на переробку відправлено 6,3 тис. кубів сировини



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У столиці встановлюють окремі контейнери для пластику, скла, паперу та іншої вторинної сировини

У Києві встановлено 2600 баків для роздільного збору сміття

За чотири місяці у Києві відсортували та відправили на переробку 6,3 тисячі кубометрів пластику, скла, паперу та іншої вторинної сировини, що була зібрана у 2600 контейнерах для роздільного збору. Тобто більше сотні сміттєвозів зі сміттям поїхали не на полігон, а на підприємства для рециклінгу. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, що проект роздільного збору відходів у столиці стартував наприкінці липня 2019 року. У дворах житлових будинків комунальне підприємство «Київкомунсервіс» та підприємства-перевізники, що працюють за договором із «Київкомунсервісом», встановили 2600 окремих контейнерів. Це баки для сухої фракції, а також окремо для скла, пластику, паперу тощо.

«Ми, власне, перезавантажили цей проект і забезпечили жорсткий контроль за тим, щоб сміттєвози із відібраним сміттям не їхали на полігон чи на сміттєспалювальний завод», – пояснив Пантелеєв.

За інформацією «Київкомунсервісу», із серпня у контейнери для роздільного збору зібрали близько 40 тисяч відходів та відвезли на сортувальні лінії. Придатними для переробки виявились 6,3 тисячі кубометрів, майже 15%.

«З різних причин не весь вміст відсортованого сміття можна переробити. Папір часто трапляється вологий або з рештками їжі. У контейнер для збору пластику перевізники радять не викидати пляшки та упаковку з маркуванням цифрами 3 та 7; предмети, що містять папір або метал; сильно забруднені жиром предмети», – сказав заступник голови КМДА.

Тим не менше, на думку заступника голови КМДА, столиця заклала фундамент сортування та рециклінгу як частини цивілізованої системи поводження з відходами.

«Сьогодні ми маємо в місті 2600 баків для роздільного збору, 119 контейнерів для небезпечних відходів – люмінісцентних ламп, термометрів і батарейок, працюємо над встановленням контейнерів для медичних відходів. Мережу плануємо ширити, та збільшувати частку відібраного та переробленого сміття», – констатував Пантелеєв.