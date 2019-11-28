У Києві зняли фільм про «магію» сміттєспалювального заводу (фото)



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На заводі замінено 30-річний кран в бункері твердих побутових відходів

Завод «Енергія» перетворює сміття на тепло

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» створило фільм про сміттєспалювальний завод «Енергія».

«Ми створили фільм про унікальне підприємство, аналогів якому в Україні поки що немає. Це сміттєспалювальний завод «Енергія», який утилізує 25% твердих побутових відходів Києва та перетворює їх в теплову енергію для 300 столичних багатоповерхівок. Ледь не всі європейські столиці використовують технології спалювання сміття для задоволення енергетичних потреб мегаполісів. Виробляють не лише тепло, але й електроенергію», - повідомила пресслужба Київтеплоенрего.

Зазначається, що завод розвивається, впроваджує найсучасніші екологічні технології та має стратегічне значення для столиці з точки зору сміттєпереробки та енергозабезпечення.

«Наразі «Енергія» лишається безальтернативним та найбільш екологічно безпечним рішенням утилізації твердих побутових відходів нашого міста. Проведені ремонти електрофільтрів та початок впровадження сучасної системи хімічного очищення димових газів дозволять йому відповідати європейським екологічним стандартам, які, як відомо, за основними показниками в п’ять разів жорсткіші українських. Наразі ж завод цілковито відповідає українським нормам у сфері екології», - повідомили у Київтеплоенерго.

Як повідомлялося, уже наступного року столична влада планує побудувати систему хімічного очищення на сміттєспалювальному заводі «Енергія», що зменшить рівень шкідливих викидів у п'ять разів.

За роботою сміттєспалювального заводу «Енергія» кияни можуть спостерігати цілодобово на сайті КП «Київтеплоенерго». На заводі встановили камери відеоспостереження.

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