Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)



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Фото: Київкомунсервіс

Нові контейнери для сміття з'явилися по всіх районах столиці

У Києві продовжується заміна та встановлення контейнерів для твердих побутових відходів і контейнерів для сухої фракції відходів. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київкомунсервіс».

Так, нові контейнері встановлено по всіх районах міста:

Голосіївському районі – 48 контейнерів,

Дарницькому – 30,

Деснянському – 90,

Дніпровському – 62,

Оболонському – 41,

Печерському – 14,

Подільському – 7,

Святошинському – 54,

Солом’янському – 52,

Шевченківському – 53.

В рамках пілотних проектів «Київкомунсервіс» для роздільного збору відходів встановив у Солом'янському районі 2 контейнери окремо для пластику та скла.

Загалом по місту протягом листопада встановлено 451 новий контейнер.

Як повідомлялося, станом на кінець жовтня у Києві було встановлено близько 2900 контейнерів КП «Київкомунсервіс» для збору сухої фракції відходів.

Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці сортують сміття.

Протягом вересня у Києві контейнерний парк було оновлено на 395 контейнерів.