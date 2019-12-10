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    Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)

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    Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)
    Фото: Київкомунсервіс

    Нові контейнери для сміття з'явилися по всіх районах столиці

    У Києві продовжується заміна та встановлення контейнерів для твердих побутових відходів і контейнерів для сухої фракції відходів. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київкомунсервіс».

    Так, нові контейнері встановлено по всіх районах міста:

    • Голосіївському районі – 48 контейнерів,
    • Дарницькому – 30,
    • Деснянському – 90,
    • Дніпровському – 62,
    • Оболонському – 41,
    • Печерському – 14,
    • Подільському – 7,
    • Святошинському – 54,
    • Солом’янському – 52,
    • Шевченківському – 53.

    В рамках пілотних проектів «Київкомунсервіс» для роздільного збору відходів встановив у Солом'янському районі 2 контейнери окремо для пластику та скла.

    Загалом по місту протягом листопада встановлено 451 новий контейнер.

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    Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)
    Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)
    Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)
    Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)
    Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)
    Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)
    Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)
    Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)
    Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)

    Як повідомлялося, станом на кінець жовтня у Києві було встановлено близько 2900 контейнерів КП «Київкомунсервіс» для збору сухої фракції відходів.

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці сортують сміття.

    Протягом вересня у Києві контейнерний парк було оновлено на 395 контейнерів.

    Віталій Кличко Київ сміття місто
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