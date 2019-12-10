Боротьба зі сміттям: у Києві встановлено ще 450 нових контейнерів (фото)
Нові контейнери для сміття з'явилися по всіх районах столиці
У Києві продовжується заміна та встановлення контейнерів для твердих побутових відходів і контейнерів для сухої фракції відходів. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київкомунсервіс».
Так, нові контейнері встановлено по всіх районах міста:
- Голосіївському районі – 48 контейнерів,
- Дарницькому – 30,
- Деснянському – 90,
- Дніпровському – 62,
- Оболонському – 41,
- Печерському – 14,
- Подільському – 7,
- Святошинському – 54,
- Солом’янському – 52,
- Шевченківському – 53.
В рамках пілотних проектів «Київкомунсервіс» для роздільного збору відходів встановив у Солом'янському районі 2 контейнери окремо для пластику та скла.
Загалом по місту протягом листопада встановлено 451 новий контейнер.
Як повідомлялося, станом на кінець жовтня у Києві було встановлено близько 2900 контейнерів КП «Київкомунсервіс» для збору сухої фракції відходів.
Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці сортують сміття.
Протягом вересня у Києві контейнерний парк було оновлено на 395 контейнерів.