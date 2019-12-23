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    Спеціальний тротуар у Києві захистили від «героїв парковки» (фото)

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    На тротуарі вздовж вулиці Львівської встановили 88 делініаторів&nbsp; - Спеціальний тротуар у Києві захистили від «героїв парковки» (фото)
    На тротуарі вздовж вулиці Львівської встановили 88 делініаторів 
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    На тротуарі, яким користуються люди з інвалідністю, встановлено делініатори

    На вимогу Патрульної поліції Києва Центр організації дорожнього руху встановив 88 делініаторів на тротуарі вулиці Львівської в Святошинському районі.

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху на своїй сторінці у Facebook.

    «У 2018 році тут поклали нове асфальтове покриття з тактильною плиткою, що мало б допомогти студентам з інвалідністю, зокрема, з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які навчаються в університеті «Україна». Однак через хаотичні паркування тактильна плитка не виконувала свою функцію», - інформують дорожники.

    Зараз в університеті навчаються 114 студентів з порушенням опорно-рухового апарату, 38 із них пересуваються на візку, 44 - мають інвалідність по зору.

    «Тепер усім буде комфортніше, адже водії-порушники фізично не зможуть паркуватися на тротуарі», - зазначили у Центрі організації дорожнього руху.

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    Спеціальний тротуар у Києві захистили від «героїв парковки» (фото)
    Спеціальний тротуар у Києві захистили від «героїв парковки» (фото)

    Як повідомлялося, із початку 2019 року Київавтодор розмістив уздовж доріг 3847 анитипаркувальних стовпчиків. Кількість уже перевищує заплановану на півтисячі.

    Для безпеки і комфорту пішоходів також облаштували 13 острівців безпеки. Вони з’явилися на вулицях: Васильківській, Ревуцького, Ризькій, Стеценка, Грушевського, Героїв Дніпра, Архипенка, проспектах Миру, Маяковського, Кловському узвозі. 

    Окрім того, за останні роки у Києві облаштовано 65 підвищених наземних пішохідних переходів, які також поліпшують безпеку на дорогах.

    Національна поліція України Київ дороги автомобіль парковка
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