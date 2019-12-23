Спеціальний тротуар у Києві захистили від «героїв парковки» (фото)



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На тротуарі вздовж вулиці Львівської встановили 88 делініаторів Фото: Центр організації дорожнього руху

На тротуарі, яким користуються люди з інвалідністю, встановлено делініатори

На вимогу Патрульної поліції Києва Центр організації дорожнього руху встановив 88 делініаторів на тротуарі вулиці Львівської в Святошинському районі.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху на своїй сторінці у Facebook.

«У 2018 році тут поклали нове асфальтове покриття з тактильною плиткою, що мало б допомогти студентам з інвалідністю, зокрема, з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які навчаються в університеті «Україна». Однак через хаотичні паркування тактильна плитка не виконувала свою функцію», - інформують дорожники.

Зараз в університеті навчаються 114 студентів з порушенням опорно-рухового апарату, 38 із них пересуваються на візку, 44 - мають інвалідність по зору.

«Тепер усім буде комфортніше, адже водії-порушники фізично не зможуть паркуватися на тротуарі», - зазначили у Центрі організації дорожнього руху.

Як повідомлялося, із початку 2019 року Київавтодор розмістив уздовж доріг 3847 анитипаркувальних стовпчиків. Кількість уже перевищує заплановану на півтисячі.

Для безпеки і комфорту пішоходів також облаштували 13 острівців безпеки. Вони з’явилися на вулицях: Васильківській, Ревуцького, Ризькій, Стеценка, Грушевського, Героїв Дніпра, Архипенка, проспектах Миру, Маяковського, Кловському узвозі.

Окрім того, за останні роки у Києві облаштовано 65 підвищених наземних пішохідних переходів, які також поліпшують безпеку на дорогах.