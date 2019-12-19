Захист від автохамів: за рік у Києві встановлено майже 4 тис. антипаркувальних стовпчиків (фото)



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Анитипаркувальні стовпчики розміщені уздовж доріг Фото: Київавтодор

У столиці облаштовано 21 острівець безпеки

Столичні дорожники продовжують упорядковувати паркування на тротуарах. Ця робота триває щоденно. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

«Щоб унеможливити паркування на тротуарах, вивільнити їх для пішоходів, ми встановлюємо антипаркувальні стовпчики. Із початку 2019 року 3847 анитипаркувальних стовпчиків розмістили уздовж доріг. Кількість уже перевищує заплановану на півтисячі», – розповів генеральний директор Київавтодору Олександр Густєлєв.

Він додав, що дорожники встановлюють стовпчики за європейськими зразками: із покриттям, яке не ржавіє; частина з них має світлоповертальні лінії.

«На вул. Пушкінській у рамках капітального ремонту встановили 48 велостійок. Вони слугують парковкою для роверів і антипаркувальним засобом для авто. Такі об’єкти з’являтимуться і на інших вулицях столиці», – додав Густєлєв.

За його словами, для безпеки і комфорту пішоходів також облаштували 13 острівців безпеки. Вони з’явилися на вулицях: Васильківській, Ревуцького, Ризькій, Стеценка, Грушевського, Героїв Дніпра, Архипенка, проспектах Миру, Маяковського, Кловському узвозі. Частина із них реалізована у рамках проєктів–переможців Громадського бюджету.

Загалом у столиці облаштовано 21 острівець безпеки.

Також у рамках впровадження проєктів-переможців створено 6 антикишень на пішохідних переходах:

перетин б-ру Марії Приймаченко і б-ру Лесі Українки;

перетин вул. Немировича-Данченка і б-ру Лесі Українки;

перетин вул. Коцюбинського і вул. Богдана Хмельницького;

перетин вул. Ярославів Вал і вул. Володимирської;

перетин вул. Тургенєвської і вул. Олеся Гончара;

Львівська площа (біля коледжу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана).

Окрім того, за останні роки у Києві облаштовано 65 підвищених наземних пішохідних переходів, які також поліпшують безпеку на дорогах.

Густєлєв повідомив, що на вимощених бруківкою вулицях влаштовано 17 переходів із ФЕМів червоно-білого кольору. Розмітка на таких переходах не потрібна, ФЕМ виготовлено із бетону підвищеної міцності завтовшки 12 см. Завдяки спеціальним технологіям на покритті плитки забезпечено шорсткість. На облаштування переходів із ФЕМів «Київавтодор» отримав патент.