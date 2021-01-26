Столичні податківці вилучили фальсифікованого алкоголю на понад 2 млн грн (фото)

На ділків чекає штраф близько 3 млн грн

Співробітники управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Києві спільно з працівниками управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Києві виявили на території столиці склад, у якому здійснював діяльність із оптової торгівлі алкогольними напоями один із суб’єктів господарської діяльності. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

У цьому складському приміщенні з метою збуту незаконно зберігалась алкогольна продукція, маркована марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

«Під час проведених заходів виявлено та вилучено з незаконного обігу понад 34 тис. скляних пляшок фальсифікованої алкогольної продукції вартістю близько2 млн. грн вітчизняних виробників. На посадову особу підприємства складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 1645КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв», – повідомив начальник управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Києві Сергій Мунтян.

Водночас працівниками управління контролю за підакцизними товарами ГУДПС у Києві встановлено орієнтовну суму штрафних санкцій, яка буде застосована щодо даного суб’єкта господарської діяльності та складає близько 3 млн грн.

«Податкова міліція Головного управління ДФС у Києві постійно вживає заходів, аби не допустити потрапляння на споживчий ринок недоброякісної алкогольної продукції. Лише у 2020 році із незаконного обігу було вилучено підакцизних товарів на загальну суму понад 43 млн грн, а з початку 2021 року – понад 5 млн грн», – наголосив Мунтян.

Він звернувся до покупців із проханням при придбанні підакцизних товарів неодмінно вимагати фіскальний чек.