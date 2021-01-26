  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичні податківці вилучили фальсифікованого алкоголю на понад 2 млн грн (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вилучено з незаконного обігу понад 34 тис. скляних пляшок фальсифікованої алкогольної продукції - Столичні податківці вилучили фальсифікованого алкоголю на понад 2 млн грн (фото)
    Вилучено з незаконного обігу понад 34 тис. скляних пляшок фальсифікованої алкогольної продукції
    Фото: ГУ ДФС у Києві

    На ділків чекає штраф близько 3 млн грн

    Співробітники управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Києві спільно з працівниками управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Києві виявили на території столиці склад, у якому здійснював діяльність із оптової торгівлі алкогольними напоями один із суб’єктів господарської діяльності. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

    У цьому складському приміщенні з метою збуту незаконно зберігалась алкогольна продукція, маркована марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

    «Під час проведених заходів виявлено та вилучено з незаконного обігу понад 34 тис. скляних пляшок фальсифікованої алкогольної продукції вартістю близько2 млн. грн вітчизняних виробників. На посадову особу підприємства складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 1645КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв», – повідомив начальник управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у Києві Сергій Мунтян.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Столичні податківці вилучили фальсифікованого алкоголю на понад 2 млн грн (фото)
    Столичні податківці вилучили фальсифікованого алкоголю на понад 2 млн грн (фото)
    Столичні податківці вилучили фальсифікованого алкоголю на понад 2 млн грн (фото)

    Водночас працівниками управління контролю за підакцизними товарами ГУДПС у Києві встановлено орієнтовну суму штрафних санкцій, яка буде застосована щодо даного суб’єкта господарської діяльності та складає близько 3 млн грн.

    «Податкова міліція Головного управління ДФС у Києві постійно вживає заходів, аби не допустити потрапляння на споживчий ринок недоброякісної алкогольної продукції. Лише у 2020 році із незаконного обігу було вилучено підакцизних товарів на загальну суму понад 43 млн грн, а з початку 2021 року – понад 5 млн грн», – наголосив Мунтян.

    Він звернувся до покупців із проханням при придбанні підакцизних товарів неодмінно вимагати фіскальний чек.

    Теги: ДФС Київ податки алкоголь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies