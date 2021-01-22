У Києві податкова викрила масштабну реалізацію техніки без сплати податків (фото)

Під час обшуку правоохоронці виявили понад 1500 одиниць необлікованої побутової техніки

Ділки не сплатили до бюджету понад 10 млн грн податків

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Києві викрили підприємців, які ухилились від сплати податків на суму понад 10 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДФС.

Упродовж 2019-2020 років на території Києва та ряду інших областей України один із ФОП через інтернет-магазин здійснював реалізацію побутової техніки, ввезеної на митну територію України поза митним контролем, або із заниженням митної вартості за допомогою служб експрес-доставки.

Таким чином ділки уникали сплати митних платежів.

Техніка потрапляла на прилавки магазинів, ринків та незаконних торгових павільйонів без відображення в податковому, бухгалтерському обліках та не мала документального підтвердження походження.

Отже до бюджету фактично не було сплачено понад 10 млн гривень.

Співробітники податкової міліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в ході обшуку виявили документи щодо діяльності інтернет-магазину та інших фізичних осіб-підприємців, на яких здійснювалося придбання товарно-матеріальних цінностей та від імені яких реалізовувалась відповідна продукція зі складських приміщень. Також виявили понад 1500 одиниць необлікованої побутової техніки загальною вартістю близько 20 млн гривень.

Вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження, необліковані товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.

Наразі готується клопотання про накладення арешту на це майно.

Триває досудове розслідування.