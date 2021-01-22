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    У Києві податкова викрила масштабну реалізацію техніки без сплати податків (фото)

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    Під час обшуку правоохоронці виявили&nbsp;понад 1500 одиниць необлікованої побутової техніки - У Києві податкова викрила масштабну реалізацію техніки без сплати податків (фото)
    Під час обшуку правоохоронці виявили понад 1500 одиниць необлікованої побутової техніки
    Фото: ГУ ДФС у Києві

    Ділки не сплатили до бюджету понад 10 млн грн податків

    Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Києві викрили підприємців, які ухилились від сплати податків на суму понад 10 млн гривень.

    Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДФС.

    Упродовж 2019-2020 років на території Києва та ряду інших областей України один із ФОП через інтернет-магазин здійснював реалізацію побутової техніки, ввезеної на митну територію України поза митним контролем, або із заниженням митної вартості за допомогою служб експрес-доставки.

    Таким чином ділки уникали сплати митних платежів.

    Техніка потрапляла на прилавки магазинів, ринків та незаконних торгових павільйонів без відображення в податковому, бухгалтерському обліках та не мала документального підтвердження походження.

    Отже до бюджету фактично не було сплачено понад 10 млн гривень.

    Співробітники податкової міліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в ході обшуку виявили документи щодо діяльності інтернет-магазину та інших фізичних осіб-підприємців, на яких здійснювалося придбання товарно-матеріальних цінностей та від імені яких реалізовувалась відповідна продукція зі складських приміщень. Також виявили понад 1500 одиниць необлікованої побутової техніки загальною вартістю близько 20 млн гривень.

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    У Києві податкова викрила масштабну реалізацію техніки без сплати податків (фото)
    У Києві податкова викрила масштабну реалізацію техніки без сплати податків (фото)
    У Києві податкова викрила масштабну реалізацію техніки без сплати податків (фото)
    У Києві податкова викрила масштабну реалізацію техніки без сплати податків (фото)
    У Києві податкова викрила масштабну реалізацію техніки без сплати податків (фото)
    У Києві податкова викрила масштабну реалізацію техніки без сплати податків (фото)
    У Києві податкова викрила масштабну реалізацію техніки без сплати податків (фото)
    У Києві податкова викрила масштабну реалізацію техніки без сплати податків (фото)
    У Києві податкова викрила масштабну реалізацію техніки без сплати податків (фото)

    Вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження, необліковані товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.

    Наразі готується клопотання про накладення арешту на це майно.

    Триває досудове розслідування.

    Теги: ДФС Київ податки бізнес розслідування
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