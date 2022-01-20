Справа Порошенка: Київрада включила питання до порядку денного

Київрада голосуватиме за звернення до голів фракцій Ради, президента України, Офісу генерального прокурора про неприпустимість політичних репресій проти Петра Порошенка

Відповідне рішення підтримали 64 депутати

На сьогоднішньому засідання Київська міська рада включила до порядку денного питання щодо репресій проти п'ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Про це стало відомо із засідання Київради.

Відповідне рішення підтримали 64 депутати. Депутати від «Слуги народу» намагалися зірвати розгляд цього звернення. Про це сказав депутат Київради від «Європейської Солідарності» Сергій Таран в коментарі журналістам.

Київрада голосуватиме за звернення до голів фракцій Верховної Ради, президента України, Офісу генерального прокурора про неприпустимість політичних репресій проти Петра Порошенка.

З пропозицією звернення виступили народні депутати від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар та Олексій Гончаренко разом з депутатами Київради на чолі з Мариною Порошенко. Вони вимагають припинити політичні репресії в державі.

Нагадаємо, учора стало відомо, що 20 січня Київрада збереться на позачергове засідання.

19 січня Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.