Наліт на чай і бутерброди. Промовисті кадри розгону мітингувальників (фото)

Правоохоронці знищили намети з їжею під Печерським судом

Дії правоохоронців під Печерським судом у Києві, де люди зібралися на підтримку лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, висміяли в мережі. Зокрема ексміністр соцполітики Павло Розенко іронізував над «відважними» правоохоронцями, які відібрали їжу в учасників акції.

«Ризикуючи життям…. Не шкодуючи власного здоров‘я…Рішуче і відважно… Долаючи шалений супротив опонентів…Поліція Зеленського …Відібрала гарячий чай у протестувальників під Печерським судом м. Києва!!Слава героїчному вчинку відважних захисників ЗЕ-режиму!!!», – написав Розенко у Fаcebook.

Також в мережі з’явилися фото сутичок під Печерським судом.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня Печерський райсуд Києва має оголосити п'ятому президентові Петрові Порошенку рішення про запобіжний захід. Прихильники Порошенка збираються на масову акцію перед судом.

До слдова, 17 січня Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Оголошення рішення суду перенесли на сьогодні, 19 січня.