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    Київрада збереться на позачергове засідання: що розглянуть депутати

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    На засіданні Київради планують розглянути питання політичного переслідування п&rsquo;ятого президента Петра Порошенка - Київрада збереться на позачергове засідання: що розглянуть депутати
    На засіданні Київради планують розглянути питання політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка
    фото: kyivcity.gov.ua

    У порядку денному близько 300 питань

    Завтра, 20 січня, у залі засідань відбудеться пленарне засідання II сесії Київської міської ради IX скликання. Про це повідомила пресслужба КМДА.

    У порядку денному близько 300 питань, з яких дуже багато важливих для міста і киян. Початок засідання – об 11:00.

    На засіданні розглядатиметься питання політичного переслідування п’ятого президента, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

    Депутат Київради від ЄС Леонід Ємець заявив, що необхідні підписи вже зібрані, питання, яке винесуть на засідання, щойно успішно було розглянуто Комісією з питань регламенту, яку він очолює.

    «Вважаю, що інші місцеві ради теж мають долучитись до боротьби з диктатурою. Інакше жити нам як у Білорусі чи Казахстані. Під пятою тих, хто буде розказувати як правильно любити владу», – додав депутат.

    Нагадаємо, Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.

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    Теги: Петро Порошенко ЄС Київрада депутат КМДА
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    Київрада збереться на позачергове засідання: що розглянуть депутати