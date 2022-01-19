Суд обрав запобіжний захід Порошенку. Реакція експрезидента (відео)

Прокуратура просила суд взяти Порошенка під варту

Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання, інформує «Главком».

Зазначимо, прокуратура просила на два місяці взяти під варту Петра Порошенка з можливістю застави у мільярд гривень.

Проте, суддя відмовився брати Порошенка під варту.

Особисте зобов'язання (ст. 179 КПК) – це запобіжний захід, суть якого полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені ст. 194 КПК.

Після рішення про особисте зобов'язання Порошенко дав коментар для ЗМІ, зазрачивши, що святкувати ще рано.

Винести рішення за підсумками засідання суд міг ще два дні тому, 17 січня, у день повернення Порошенка в Україну після кількох тижнів перебування за кордоном. Утім, після майже 12-годинного засідання суддя Олексій Соколов вирішив перенести оголошення рішення на 19 січня. До цього часу суддя залишався у нарадчій кімнаті – аналізував доводи та писав судове рішення.

Під Печерським судом у Києві, де сьогодні обирали запобіжний захід п'ятому президентові Петрові Порошенку, сталися сутички між правоохоронцями та активістами.

Зокрема, під Печерським судом побили депутата, він кличе начальника поліції «на килим».

За кілька годин до цього прихильники Порошенка зібралися на масову акцію перед судом.