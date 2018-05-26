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    Стадіон «Олімпійський» в очікуванні фінального матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)

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    На площі біля НСК &laquo;Олімпійський&raquo; вже збираються вболівальники - Стадіон «Олімпійський» в очікуванні фінального матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    На площі біля НСК «Олімпійський» вже збираються вболівальники

    Поки що на території біля «Олімпійського» все тихо, мирно і спокійно

    Вже сьогодні, 26 травня, у Києві на НСК «Олімпійський» пройде фінал Ліги чемпіонів УЄФА. О 21:45 заради перегляду матчу на стадіоні зберуться тисячі футбольних фанатів.

    За 10 годин до матчу до «Олімпійського» вже почали підтягуватися вболівальники, повідомляє Інформатор.

    Близько двох сотень фанів вже заполонили площу біля НСК «Олімпійський». Деякі з них, які прибули за кілька днів до початку матчу, примостилися відпочити на газони і заснули, лежачи на туристичних рюкзаках і просто на сходах. Інші просто гуляють, розглядають «Олімпійський» перед фіналом ЛЧ і фотографуються.

    Іноземних вболівальників легко розпізнати серед інших перехожих - вони одягнені в червоні футболки або ходять з футбольними атрибутами.

    По периметру стадіону вже чергують машини швидкої медичної допомоги. Також за правопорядком стежать патрульні поліції. Поки на території біля «Олімпійського» все тихо, мирно і спокійно.

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    Стадіон «Олімпійський» в очікуванні фінального матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)
    Стадіон «Олімпійський» в очікуванні фінального матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)
    Стадіон «Олімпійський» в очікуванні фінального матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)
    Стадіон «Олімпійський» в очікуванні фінального матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)
    Стадіон «Олімпійський» в очікуванні фінального матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)
    Стадіон «Олімпійський» в очікуванні фінального матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)
    Стадіон «Олімпійський» в очікуванні фінального матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)
    Стадіон «Олімпійський» в очікуванні фінального матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)
    Стадіон «Олімпійський» в очікуванні фінального матчу Ліги чемпіонів (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, сьогодні у Києві відбудеться фінальний матч футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18 між «Реалом» і «Ліверпулем».

    І до столиці України напередодні масово почали з’їжджатися фанати обох клубів. Уболівальники створюють у Києві створюють справжню атмосферу футбольного свята.

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