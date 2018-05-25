Вони зіграють у фіналі Ліги чемпіонів у Києві: «Ліверпуль» – клуб, який побив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю голів

Фото: УЄФА

До Вашої уваги найцікавіші факти, які пов'язують «Ліверпуль» з Україною

У столиці України – Києві – відбудеться грандіозна подія – на поле НСК «Олімпійський» вийдуть фіналісти футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18. У вирішальному поєдинку за головний клубний трофей Європи зійдуться мадридський «Реал» з Іспанії й англійський «Ліверпуль».

«Главком» знайомить читачів з кожною командою окремо, їхній шлях у нинішній Лізі чемпіонів, а також як і коли ці клуби виступали в Україні та Києві зокрема.

«Ліверпуль»

Тепер мова піде про англійський «Ліверпуль». Почнемо з невеликого екскурсу по історії клубу і чого він зміг домогтися на футбольних теренах. Отже, клуб було засновано 3 червня 1892. Команда наразі грає в Прем'єр-лізі (вищий футбольний дивізіон Англії). «Ліверпуль» являється доволі титулованим клубом. Команда виграла 18 чемпіонатів Англії. Клубу також належить англійський рекорд за кількістю виграних європейських титулів (11).

Так, «Ліверпуль» виграв чемпіонат першого дивізіону 18 разів, кубок Англії — сім разів, кубок Ліги — вісім разів, кубок чемпіонів — п'ять разів й кубок УЄФА — три рази. З часу свого заснування «Ліверпуль» завжди грав на стадіоні «Енфілд».

Гімн вболівальників Ліверпуля — пісня «You'll never walk alone» з мюзиклу «Карусель». Співається з початку 1960-х. Перші слова пісні прикрашають емблему клубу й ворота Шенклі на вході до «Енфілду» (названі так на честь легендарного менеджера клубу).

Також варто зазначити, що п'ять Кубків європейських чемпіонів — найвище досягнення для англійських клубів, а в Європі, що доволі цкаво в конексті протистояння у Києві, адже «Ліверпуль» відстає лише від мадридського «Реалу», в якого 11 таких перемог, і від «Мілана», в якого їх сім.

Після п'ятої перемоги в кубку європейських чемпіонів «Ліверпуль» отримав право на почесну емблему від УЄФА й право залишити кубок у себе назавжди.

Шлях до Києва

Кваліфікація у груповий етап Ліги чемпіонів

На відміну від «Реала», мерсисайдці починали свій тернистий шлях до фіналу Ліги чемпіонів-2018 з четвертого кваліфікаційного раунду, оскільки в попередньому сезоні Прем'єр-ліги Ліверпуль фінішував на четвертому місці. Суперником англійського клубу по плей-офф був німецький «Гоффенгайм», який підопічні Юргена Клоппа пройшли доволі впевнено. Для «Ліверпуля» все почалося з голу Трента Александера-Арнолда. У своєму дебютному єврокубковому матчі він вразив ворота зі штрафного. Втім, у першому матчі, який пройшов на виїзді, підопічні Клоппа програли 1:2.

Вдома англійський клуб виграв 4:2. Дублем відзначився Емре Джан. Забив тоді і нинішній лідер червоних Мохаммед Салах, а закріпив перемогу Роберто Фірміно, який забив своєму колишньому клубу. «Гоффенгайм» відповів двома влучними пострілами, але цього німецькому клубу не вистачило для потрапляння в груповий етап турніру.

Лідер Ліверпуля Мохаммед Салах

Груповий етап

Підопічні Юргена Клоппа потрапили в групу з іспанською «Севільєю», московським «Спартаком» і словенським «Марібором». «Ліверпуль» впевнено зайняв перше місце, не залишивши шансів на першу сходинку своїм опонентам. Хоча, для чинного фіналіста турніру груповий етап розпочався з двох нічийних результатів проти «Севільїі» (2:2) та «Спартака» (1:1). Втім, у третьому турі з рахунком 7:0 був битий аутсайдер групи - «Марібор». У четвертому турі «Марібор» знову зазнав поразки, цього разу 0:3. У п'ятому турі англійці знову зіграли внічию з головним конкурентом в групі «Севільєю» - 3:3, а в останньому вдома розгромили «Спартак» - 7:0.

Плей-офф

В 1/8 фіналу команда Клоппа просто не помітила чемпіона Португалії «Порту». Вдома червоні розгромили суперника з рахунком 5:0. Матч-відповідь перетворився в формальність, звісно, дива у футболі трапляються, але не в цьому випадку. У підсумку на виїзді команди звели матч внічию 0:0.

На стадії 1/4 фіналу «Ліверпуль» продовжив громити своїх суперників. Цікаво, що цього разу роль «хлопчиків для биття» зіграли гравці «Манчестер Сіті»: перший поєдинок завершився з рахунком 3:0, у другому футбольний Бог також був на стороні мерсисайдців 2:1. Зазначимо, що битий був майбутній чемпіон англійської Прем'єр-ліги, який вважався одним із головних фаворитів на перемогу в турнірі.

У півфіналі «Ліверпулю» дістався «найслабший» суперник з трьох можливих - італійська «Рома», яка сенсаційно в чвертьфіналі вибила «Барселону», ліквідувавши в домашньому матчі дефіцит в три м'ячі. Вдома англійський клуб знову показав свою найкращу гру, вигрававши походу зустрічі з рахунком 5:0. Втім, за такого рахунку господарі поля явно втратили концентрацію, чим гості і скористалися.

У півфіналі турніру Рома дала справжній бій команді Юргена Клоппа

За дев'ять хвилин до завершення основного часу підопічні Клоппа примудрилися пропустили двічі: на 81-й хвилині Джеко потужним пострілом зробив рахунок 5:1, а ще через чотири хвилини Перотті реалізував пенальті, який за гру рукою у власному карному заробив Мілнер. Під завершення матчу італійці намагалися забити третій гол, і були до того близькими, однак потужний удар Джеко над поперечкою та гострий постріл від Наїнгголана, який на себе прийняв захисник, не дали цього зробити.

У підсумку – 5:2 на користь «Ліверпуля». Хитка інтрига на матч-відповідь таки залишалася. Історії з «Барселоною» не повторилося, хоча «Рома» дійсно показала зуби і ледь не перевела матч у додатковий час, але як то кажуть - «двічі в одну річку не увійдеш». «Ромі» не вистачило лише одного голу для того, щоб перевести гру в овертайм, точніше сказати, не вистачило часу і сил. Матч завершився перемогою римського клубу - 4:2, але цього було замало. Якщо брати всіх суперників, то саме команда Ді Франческо стала справжнім випробуванням для майбутнього фіналіста Ліги чемпіонів.

Цікаво, що в активі англійського клубу після матчу з «Ромою» стало 46 голів. Попередній рекорд належав іспанській «Барселоні», яка забила 45 м'ячів в сезоні-1999/00.

«Ліверпуль» і його матчі в Києві

«Ліверпуль» гостював у Києві двічі - по разу переміг і зіграв внічию при різниці м'ячів 3:2. На першому груповому етапі Ліги чемпіонів-2001/02 червоні взяли верх над київським «Динамо» з рахунком 2: 1 (забили Денні Мерфі і Стівен Джеррард). Гостей тренував Філ Томпсон, який підміняв хворого Жерара Ульє.

Вдруге на стадіон «Динамо», який вже був перейменований в стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського, «Ліверпуль» приїхав в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2006/07. Цікаво, що зустрічався він з хайфським «Маккабі». Матч закінчився нічиєю 1:1 (заг. 3:2), у англійців забив Пітер Крауч.

Щодо матчу «Ліверпуля» з «Маккабі», то нагадаємо вам, чому команди проводили матч в Києві.

В новітній історії українського футболу подібного прецеденту ще не було. На київському стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського в межах поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зійшлися «Маккабі» з Хайфи і «Ліверпуль».

Тоді на Близькому Сході відбувався новий виток протистояння, а точніше лівано-ізраїльський збройний конфлікт, який сміливо можна назвати війною. Як тільки Ізраїль почав бойові дії у відповідь на викрадення своїх солдатів, стало очевидно, що на невизначений час футбол в цьому регіоні, принаймні, на міжнародному рівні, скасовується. А чемпіона країни чекала кваліфікація в Лігу чемпіонів.

В цей же час керівництво київського «Динамо» виступило з ініціативою проведення матчу «Маккабі» і «Ліверпуля» в столиці України. Крім Києва, у ізраїльтян було ще два варіанти (Молдова і Кіпр). Зрозуміло, що в плані підтримки вболівальників для команди з Хайфи було найзручніше грати в Нікосії, але місцева влада не гарантували безпеку учасникам поєдинку. А українська сторона зуміла вирішити всі організаційні питання, і місцем проведення вибрали стадіон «Динамо» ім. В.Лобановського.

Ще декілька фактів про гравців «Ліверпуля», які грали в Києві

У 2017 році захисник англійського клубу Деян Ловрен зіграв за збірну Хорватії. Тоді хорватська збірна у кваліфікації на чемпіонат світу-2018 з рахунком 2:0 переграла збірну України.

Півзахисник Джордан Гендерсон вийшов в Києві на заміну в чвертьфіналі Євро-2012 між збірними Англії та Італії. Основний і додатковий час завершився без голів, а в серії пенальті сильнішими були італійці - 4:2. Його одноклубник Алекс Окслейд-Чемберлен був травмований і залишився на лавці запасних.

Джеймс Мілнер і Окслейд-Чемберлен взяли участь в матчі групового етапу Євро-2012 проти шведів. Англійці перемогли в Києві з рахунком 3:2. Гендерсон спостерігав за зустріччю з лавки запасних.

Мілнер повернувся до Києва в 2013 році на відбірковий матч чемпіонату світу-2014. Україна і Англія зіграли внічию - 0:0.

Лідер «Ліверпуля» Мохаммед Салах грав на «Олімпійському» за «Фіорентину», кольори якої захищав на правах оренди з «Челсі» в сезоні 2014/15. Чвертьфінальний матч Ліги Європи завершився з рахунком 1:1.

Також нагадаємо, що у сезонах 2007/2008 та 2009/2010 за команду виступав екс-гравець збірної України Андрій Воронін. У сезоні 1956/1957 за резервний склад виступав Антон Саглий.

«Главком»