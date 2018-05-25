Вони зіграють у фіналі Ліги чемпіонів у Києві: «Реал» – найтитулованіший клуб в історії Європи (відео)

Фото twitter.com/realmadrid

До Вашої уваги найцікавіші факти, які пов'язують «Реал» з Україною

Уже за добу у столиці України – Києві – відбудеться грандіозна подія – на поле НСК «Олімпійський» вийдуть фіналісти футбольної Ліги чемпіонів сезону-2017/18. У вирішальному поєдинку за головний клубний трофей Європи зійдуться мадридський «Реал» з Іспанії й англійський «Ліверпуль».

«Главком» знайомить читачів з кожною командою окремо, їхній шлях у нинішній Лізі чемпіонів, а також як і коли ці клуби виступали в Україні та Києві зокрема.

«Реал»

Почнемо з «Реалу». Не варто лишній раз нагадувати, що це – найтитулованіший клуб в історії європейського футболу. Це підтверджує і те, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала саме «Реал» найкращим футбольним клубом XX століття.

І саме «Реал», а не «Барселона», здобув рекордні 33 титули чемпіонату Іспанії, 19 кубків країни, а також 10 разів ставав володарем суперкубка Іспанії. «Вершкові» є рекордсменами за кількістю перемог у Лізі чемпіонів. Таких уже було 12.

І мадридці їдуть до Києва не просто так, а за званням команди, яка може першою виграти Лігу чемпіонів тричі поспіль. І не будемо забувати, що «Реал» вигравав чотири рази Суперкубок УЄФА, двічі Кубок УЄФА, а також уже шість разів був найкращим за підсумками світових турнірів.

Шлях до Києва

Груповий етап

У сезоні-2016/17 «Реал» став і переможцем Ліги чемпіонів, і чемпіоном Іспанії, звичайно, отримавши пряму путівку у груповий етап нового розіграшу. Жереб обрав «вершковим» у суперники англійський «Тоттенгем», німецьку «Боррусію» з Дортмунда, за яку виступає Андрій Ярмоленко, та кіпрський АПОЕЛ.

Мадридці стартували у турнірі дуже вдало розгромивши вдома АПОЕЛ (3:0) і вигравши на виїзді у «Боруссії» (3:1). «Тоттенгем» паралельно також здобув дві перемоги, а тому доля першого місця фактично вирішувалася у протистоянні між цими командами.

На «Сантьяго Бернабеу» команди переможця не визначили. «Реал» пропустив першим (автогол Варана), але під кінець першого тайму Кріштіану Роналду з пенальті відновив рівновагу. Більше голів у тому матчі не було. А от на «Вемблі» іспанці, досить несподівано для багатьох, поступилися 1:3. Роналду тільки на останніх хвилинах відіграв один гол, що дало «Реалу» уникнути розгромної поразки.

У п’ятому турі підопічні Зінедіна Зідана гарантували собі путівку у плей-офф Ліги чемпіонів, розгромивши на виїзді АПОЕЛ (6:0). Виграли вони й останній матч у групі – у «Боруссії» (3:2), який, втім, уже нічого не вирішував, адже вище другого місця «Реал» піднятися не міг.

Плей-офф

Уже в 1/8 фіналу жереб подарував шанувальникам футболу чудове дійство, звівши між собою амбітний французький «ПСЖ» і «Реал». Однак боротьби, як такої, не вийшло. Пропустивши першим на власному полі, мадридський клуб відповів трьома точними ударами (дубль Роналду та гол Марсело). Рахунок 1:3 залишав шанси парижанам на підсумковий успіх...

...Але на «Парк-де-Пренс» їм ніяк не вдавалося відкрити рахунок. А коли Роналду забив на старті другого тайму, то «ПСЖ» не залишалося нічого іншого, як йти в атаку великими силами. Що вони і робили. У підсумку Едінсон Кавані зрівняв рахунок, але на останніх хвилинах Каземіро приніс перемогу «вершковим» – 2:1.

У чвертьфіналі «Реал» у першому матчі шокував на виїзді італійський «Ювентус», здобувши розгромну перемогу 3:0 (дубль Роналду та гол Марсело). Здавалося, вже нічого не може завадити мадридцям спокійно пройти у півфінал. Але на «Сантьяго Бернабеу» вони примудрилися програвати з рахунком 0:3! І лише після скандального пенальті на останніх секундах зустрічі Кріштіану Роналду зробив рахунок 1:3 та вивів свою команду далі.

У фінал «Реал» «проліз» зі ще більшими проблемами. У півфіналі «вершкові» зустрілися з німецькою «Баварією». І знову був вдалий виїзний поєдинок, який команда Зідана виграла з рахунком 2:1. У столиці Іспанії «Баварія» відкрила рахунок у на третій хвилині. Господарі відігралися на 11-й хвилині (Карім Бензема), а на початку другого тайму навіть вийшли вперед (знову Бензема). Мюнхенці на 63-й хвилині повернули собі надії на підсумковий успіх, але забити втретє їм того дня не судилося.

Після цього матчу було багато суперечок і розмов, адже арбітр зустрічі Джюнейт Чакир не призначив очевидний пенальті у ворота «вершкових» ще у першому таймі. Але, як би там не було, і хто б що не казав, у фіналі у Києві зіграє саме «Реал».

«Реал» і його матчі у Києві

Вперше у місті, яке у нинішньому році прийме фінал Ліги чемпіонів, і, власне, на стадіоні «Олімпійський» «Реал» зіграв у березні 1999 році. Тоді доля звела мадридців і київське «Динамо» в 1/4 фіналу все тієї ж Ліги чемпіонів. Тоді неперевершена команда Валерія Лобановського у першому матчі протистояння зіграла внічию на виїзді (1:1, гол Андрія Шевченка), тому була фаворитом перед другим матчем. І справді, перший приїзд у Київ нічого доброго «вершковим» не дав. Поразка 0:2 (дубль Шевченка), і далі пройшло «Динамо».

Волею жереба «Реал» знову приїхав у Київ 1999-го, але цього разу восени під час групового етапу нової Ліги чемпіонів. І вже взяв реванш за поразку піврічної давнини. Тоді мадридці відчули на собі, що таке українські морози, адже команди грали за температури –11°С. Гості на самому початку другого тайму повели у рахунку 2:0 (Морієнтес і Рауль), а пропущений гол наприкінці зустрічі (Ребров з пенальті) вже нічого змінити не міг – 2:1. У столиці Іспанії суперники зіграли у бойову нічию 2:2, яка дозволила «Реалу» вийти у плей-офф.

У наступні роки і до сьогодні «Реал» ще двічі приїжджав у Київ. У груповому етапі сезонів-2004/05 і -2006/07 «Динамо» не дозволяло гостям здобути повноцінні три очки – двічі по 2:2. У себе ж вдома іспанці незмінно вигравали (1:0 і 5:1 відповідно) та проходили у плей-офф Ліги чемпіонів, залишаючи киян за бортом турніру.

«Реал» і його матчі проти українських команд

Було і ще одне протистояння між «Реалом» і київським «Динамо». Але воно не увійшло у попередній розділ через те, що навесні далеко 1973 року стадіон у Києві не був готовий до проведення єврокубків. Загалом, у ті роки подібне траплялося часто, що команди з СРСР приймали своїх суперників з Європи у південніших містах.

Так сталося і того разу, коли «Реал» і «Динамо» вперше зустрілися на міжнародній арені. Матч Кубка європейських чемпіонів, який відбувся в Одесі та зібрав 50 тисяч глядачів, завершився нульовою нічиєю. А у повторному «вершкові» розгромили «біло-синіх» 3:0 і вийшли у півфінал турніру, де, втім, поступилися.

Але це був не єдиний приїзд мадридців в Одесу. У сезону-1985/86 «Реал» грав проти «Чорноморця» у розіграші Кубку УЄФА. Мадридці приїхали до України, маючи перевагу в один м’яч, адже вдома виграли 2:1. І знову переповнений центральний одеський стадіон не побачив голів – 0:0. Тому в 1/8 фіналу за підсумками двох матчів пройшов «Реал».

А найсвіжішими у пам’яті українських прихильників футболу мають бути протистояння «вершкових» з донецьким «Шахтарем» у груповому етапі Ліги чемпіонів-2015/16. У першому турі мадридці вдома розгромили «гірників» з рахунком 4:0 (гол Бензема та хет-трик Роналду). До честі «Шахтаря», варто зазначити, що три м’ячі господарі забили, коли грали у більшості після вилучення Тараса Степаненка.

А матч-відповідь, який приймали Львів і «Львів-Арена», мав добре закарбуватися у головах уболівальників. «Шахтар» без шансів програвав з рахунком 0:4 на 70-й хвилині (дубль Роналду та голи Луки Модрича і Даніеля Карвахаля). Проте «помаранчево-чорні» не здалися. Бразильці Алекс Тейшейра (дубль) і Дентіньйо зробили цифри на табло 3:4. На жаль, створити справжнє диво у «гірників» просто не вистачило часу.

Як буде цього разу, всі шанувальники футболу зможуть побачити, починаючи з 21:45 за київським часом на стадіоні НСК «Олімпійський».

«Главком»