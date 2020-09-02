Стали відомі подробиці масштабного ДТП на трасі Київ – Одеса (фото)



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У ДТП потрапили дві вантажівки та автомобіль патрульної поліції Фото: Патрульна поліція Білої Церкви

До лікарні з травмами потрапили патрульні поліцейські

Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години на 63 км автодороги Київ - Одеса.

Про це повідомила Патрульна поліція Білої Церкви.

Інспектори з відділення безпеки дорожнього руху зупинили на узбіччі водія вантажівки MAN за порушення ПДР. Патрульні припаркувалися позаду з увімкненими проблисковими маячками.

Коли поліцейські спілкувалися із зупиненим водієм, тією ж дорогою рухалось ще одне вантажне авто Mercedes-Benz, водій якого не помітив автомобілі, що стояли на узбіччі. Спершу він в’їхав у службове авто, а потім — зіткнувся з вантажівкою.

Унаслідок ДТП патрульні поліцейські отримали травми — їх шпиталізували до лікарні.

Раніше у соцмережі повідомили про масштабне ДТП на трасі Київ – Одеса за участі вантажівок і автівки поліції.