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    Стали відомі подробиці масштабного ДТП на трасі Київ – Одеса (фото)

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    У ДТП потрапили дві вантажівки та автомобіль патрульної поліції - Стали відомі подробиці масштабного ДТП на трасі Київ – Одеса (фото)
    У ДТП потрапили дві вантажівки та автомобіль патрульної поліції
    Фото: Патрульна поліція Білої Церкви

    До лікарні з травмами потрапили патрульні поліцейські

    Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години на 63 км автодороги Київ - Одеса.

    Про це повідомила Патрульна поліція Білої Церкви.

    Інспектори з відділення безпеки дорожнього руху зупинили на узбіччі водія вантажівки MAN за порушення ПДР. Патрульні припаркувалися позаду з увімкненими проблисковими маячками.

    Коли поліцейські спілкувалися із зупиненим водієм, тією ж дорогою рухалось ще одне вантажне авто Mercedes-Benz, водій якого не помітив автомобілі, що стояли на узбіччі. Спершу він в’їхав у службове авто, а потім — зіткнувся з вантажівкою.

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    Стали відомі подробиці масштабного ДТП на трасі Київ – Одеса (фото)
    Стали відомі подробиці масштабного ДТП на трасі Київ – Одеса (фото)
    Стали відомі подробиці масштабного ДТП на трасі Київ – Одеса (фото)
    Стали відомі подробиці масштабного ДТП на трасі Київ – Одеса (фото)

    Унаслідок ДТП патрульні поліцейські отримали травми — їх шпиталізували до лікарні.

    Раніше у соцмережі повідомили про масштабне ДТП на трасі Київ – Одеса за участі вантажівок і автівки поліції.

    Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина ПДР автомобіль
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