  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На трасі Київ – Одеса сталося масштабне ДТП за участі авто поліції (фото)

    • Розсилка
    У ДТП потрапив, зокрема, автомобіль поліції - На трасі Київ – Одеса сталося масштабне ДТП за участі авто поліції (фото)
    У ДТП потрапив, зокрема, автомобіль поліції
    Фото: Київ оперативний

    В результаті ДТП є потерпілі

    Сьогодні, 2 вересня, на трасі Київ – Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    За попередніми даними, у ДТП потрапили два вантажних автомобілі, легковий та автомобіль поліції.

    «Масштабна автопригода сталася на трасі «Київ - Одеса». Перемішалося все - фури, авто поліції...», - сказано в повідомленні.

    У результаті ДТП є потерпілі. На місці працює швидка допомога.

    Деталі встановлюються.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На трасі Київ – Одеса сталося масштабне ДТП за участі авто поліції (фото)
    На трасі Київ – Одеса сталося масштабне ДТП за участі авто поліції (фото)

    Як повідомлялося, 1 вересня у Деснянському районі Києва, на вулиці Бальзака, водій автомобіля Hyundai Sonata вилетів на літню терасу ресторану швидкого харчування McDonald's

    У місті Біла Церква під причіп вантажівки Volvo потрапив мотоцикл Yamaha. Є двоє потерпілих 1999 та 2004 року народження.

    Національна поліція України ДТП вантажівки автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ