На трасі Київ – Одеса сталося масштабне ДТП за участі авто поліції (фото)



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У ДТП потрапив, зокрема, автомобіль поліції Фото: Київ оперативний

В результаті ДТП є потерпілі

Сьогодні, 2 вересня, на трасі Київ – Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За попередніми даними, у ДТП потрапили два вантажних автомобілі, легковий та автомобіль поліції.

«Масштабна автопригода сталася на трасі «Київ - Одеса». Перемішалося все - фури, авто поліції...», - сказано в повідомленні.

У результаті ДТП є потерпілі. На місці працює швидка допомога.

Деталі встановлюються.

Як повідомлялося, 1 вересня у Деснянському районі Києва, на вулиці Бальзака, водій автомобіля Hyundai Sonata вилетів на літню терасу ресторану швидкого харчування McDonald's.

У місті Біла Церква під причіп вантажівки Volvo потрапив мотоцикл Yamaha. Є двоє потерпілих 1999 та 2004 року народження.