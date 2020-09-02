На Київщині мотоцикл влетів під вантажівку: є постраждалі (фото)



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Рятувальники витягли мотоцикл з-під вантажівки Фото: ДСНС

Мотоцикл потрапив під причіп вантажного автомобіля

1 вересня у місті Біла Церква сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мотоцикла. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення о 20:09.

Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальників встановлено, що під причіп вантажівки Volvo потрапив мотоцикл Yamaha. Є двоє потерпілих 1999 та 2004 року народження.

До прибуття рятувальників потерпілим надали допомогу працівники швидкої.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту та пневмоподушок провели деблокацію мотоцикла з-під вантажівки.

До зазначених робіт залучалося 4 чоловіки особового складу ДСНС та 1 одиниця спецтехніки.

Обставини дорожньо-транспортної події з'ясовуються.

Як повідомлялося, 1 вересня у Деснянському районі Києва, на вулиці Бальзака, водій автомобіля Hyundai Sonata вилетів на літню терасу ресторану швидкого харчування McDonald's. Зазначається, що автомобіль зніс столик з дороги. Журналісти дізналися, що двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.