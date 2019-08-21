«Київводоканал» відключив самовільні врізки, через які фекалії потрапляли в річку



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Спеціалісти «Київводоканалу» у важких гумових костюмах спускалися у колектори Фото: Київводоканал

«Київводоканал» буде подавати позови на порушників

У вівторок, 20 серпня, відбулось відключення несанкціонованих врізок в технічні колектори «Київводоканалу» в районі Русанівських садів.

Співробітники водоканалу здійснили відключення двох таких врізок шляхом тампонування – перекриття незаконно підключеної труби з використанням спеціального швидкозастигаючого розчину. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Зважаючи на скарги місцевих мешканців, які стверджували, що саме скиди з колекторів водоканалу забруднюють воду, ми перевірили технічні колектори Деснянської водопровідної станції методом телеінспекції – в трубопровід опускався спеціальний прилад з телекамерою. Таким чином було виявлено 5 незаконних фекальних врізок до колекторів», - повідомив головний інженер управління експлуатації Деснянської водопровідної станції Олександр Пиндик.

Як правило, у приватних будинках відсутня централізована система водовідведення, тож власники деяких домогосподарств дачного масиву «Русанівські сади» замість облаштування вигрібної ями здійснили незаконне підключення каналізаційних трубопроводів до технічних колекторів «Київводоканалу», які зовсім не призначені для транспортування та скиду каналізаційних стоків.

«Там, де є садово-дачна забудова і проходить зливовий колектор, дуже часто з`являються незаконні врізки. Люди не хочуть сплачувати кошти, але бажають мати всі блага цивілізації. Неочищені стоки несуть серйозну небезпеку для навколишнього середовища і здоров`я людей, особливо дітей, які після купання в річці можуть підхопити кишкову інфекцію або навіть вірус гепатиту та інші хвороби», - розповів заступник головного інженера управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій Андрій Кобзар.

У «Київводоканалі» зазначили, що відключення врізок таким способом – дуже складна і важка робота. Головну небезпеку несуть гази, що можуть накопичуватися у каналізаційних колодязях. Саме тому перед початком робіт повітря в колодязі аналізується спеціалістами мобільно-рятувального центру ДСНС, і тільки після їхнього дозволу працівники водоканалу можуть приступити до роботи.

Спеціалістам доводиться працювати у важких гумових костюмах, що особливо важко у спеку. До того ж діаметр колекторів складає 1200 – 1400 мм, отже пересуватися по них можна тільки повзком, долаючи відстань по кілька десятків метрів.

Найближчим часом аналогічним методом будуть відключені і три інші врізки.

«Київводоканал буде подавати позови на порушників, адже втручання у мережу підприємства є злочином», - підсумувала начальниця Інформаційного управління «Київводоканалу» Вікторія Яковлєва.

Раніше повідомлялося, що кияни обурюються, що у річку Дніпро у Києві продовжують зливати відходи. Зокрема, така проблема зафіксована в районі Русанівських садів. Кияни в соцмережах повідомили, що біля берегів і пляжів видно сліди хімічного і механічного забруднення.

У «Київводоканалі» запевнили, що порушень щодо якісних показників скидів промивних вод Деснянської водопровідної станції у Русанівську протоку немає.

Технічні колектори Деснянської водопровідної станції, що мають випуски в Русанівську протоку, скидають у річку промивні води, які утворюються у процесі промивки фільтрів. Вилучені під час очищення води забруднення є продуктами природного походження, відтак проектом будівництва ДВС було передбачено скид промивних вод у водойму, а саме в Русанівську протоку. Промивні води не містять ніяких шкідливих речовин та не несуть шкоди довкіллю.

Протягом 2020-2021 років на Деснянській водопровідній станції планується будівництво споруд промивних вод з вдосконаленою технологією очищення.